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Teşkilat'ta 3 kişinin üzeri çizildi Hafızalardan silinmeyecek ayrılık kararı

Teşkilat dizisi 4. sezonuna hazırlanırken, yeni sezonda birbirinin ardı sıra ayrılıklar gün yüzüne çıkacak

Teşkilat'ta 3 kişinin üzeri çizildi Hafızalardan silinmeyecek ayrılık kararı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-08-2023 13:02

Çağlar Ertuğrul'un gidişine dayanamayacak dedirten Teşkilat dizisi 4. sezonuna hazırlanıyor. Teşkilat dizisi hayranlarını şok edecek gelişmeler yaşanıyor. Dizi de başrol oyuncusu ile birlikte 2 ünlü oyuncunun ayrılık kararı herkesi şaşkına çevirirken, Teşkilat dizisi yeni sezon oyuncuları kimler? Teşkilat dizisi ayrılan oyuncular kimler sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki Teşkilat dizisine hangi oyuncular veda etti?

Teşkilat dizisi 4. sezonuna merhaba demeye hazırlanıyor. İlk sezon sonunda yaşanan hengame sonrasında kendi dizisi final yapmadan biten Murat Yıldırım başrol olarak diziye dahil olmuş, Deniz Baysal ile inanılmaz başarılara ve reyting rekorlarına imza atmışlardı. Ünlü oyuncu Deniz Baysal sosyal medya hesabında son dakika yaptığı açıklama ile Teşkilat dizisinden ayrıldığını açıkladı. Teşkilat dizisinde Zehra Balaban karakterine hayat veren Deniz Baysal'ın Ayrılık kararı izleyiciyi üzdü. Dizideki başrol arkadaşı Murat Yıldırım ise Deniz Baysal'ın ayrılığı ile alakalı yaptığı paylaşım ile bu durumu onayladı. Deniz Baysal yaptığı paylaşımda "Benim için kolay değil. Nasıl kısa yazabilirim, anlatabilirim bilmiyorum ama... Bir yolun daha sonuna geldik. Benim için unutulmayacak, tadı ne olursa olsun damağımda kalacak bir proje oldu Teşkilat. Bu yolculukta 3 sezonda emeği geçen tüm canım ekip arkadaşlarım... Her birinizi çok seviyorum. Bir kusurum olduysa affola..."dedi.

Teşkilat'a 2 veda daha

Teşkilat dizisine veda eden iki isim daha yer alıyor. Deniz Baysal'ın yanı sıra Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp'te diziye veda ettiğini açıkladı. Halit Başkan karakteri ile dizide yer alan Turgut Tunçalp, Instagram hesabında paylaştığı veda mesajı ile ayrılığı doğruladı. Yaptığı paylaşımda bütün ekibe teşekkür ederek tekrardan yollarını kesişmesi dileklerini sundu.

Yeni Tim Kurulacak

3 başrol ayrılığı sonrasında diziye olan ilginin yok olmaması adına teşkilat gezisi yeni sezonunda yeni bir Tim kurulacağı açıklandı. Murat Yıldırım'ın Diziye devam edeceği öğrenilirken yeni dizide yeni karakterler ve olay örgüsü yine büyük bir bilgi ile takip edileceğe benziyor.

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