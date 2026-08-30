Teşkilat'ın Defne'si Belli Oldu: Damla Colbay Canlandıracağı Rolü Anlattı

Başarılı oyuncu Damla Colbay televizyon ekranlarının uzun soluklu aksiyon dizisi Teşkilat ile yeni sezonda izleyici karşısına çıkıyor. Yaklaşık bir yıllık dinlenme sürecinin ardından setlere dönen ünlü oyuncu yapımda Defne karakterine hayat veriyor. Yeni projesine dair heyecanını samimi sözlerle dile getiren Colbay canlandıracağı rolün özelliklerini ve hazırlık sürecini anlattı. Uzun süredir böylesine dinamik bir karakteri beklediğini belirten oyuncu senaryoyu ilk okuduğu andan itibaren ekiple büyük bir uyum yakaladığını ifade etti.

"Defne Karakteri İçime Çok Sindi"

Yeni rolünün kendisini oldukça motive ettiğini aktaran Damla Colbay projeye dahil olma sürecine dair hislerini paylaştı. Yaklaşık bir sene boyunca mesleğine ara verdiğini belirten oyuncu, "Defne karakteri gerçekten çok içime sindi. İsmini de çok sevdim. Teşkilat’ın içindeyim ve çok oynamak istediğim bir karakterdi" sözleriyle yeni sezondaki iddiasını ortaya koydu. Karakterin hikaye akışındaki kilit konumu merak uyandırırken oyuncunun aksiyon temposu yüksek sahnelerdeki performansı televizyon dünyasında şimdiden dikkat çekti.

10 Yıl Sonra Gelen 'İçerde' Buluşması

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yapım Türk televizyon tarihinin unutulmaz projelerinden İçerde'nin kadın oyuncularını da yıllar sonra aynı çatı altında topladı. Damla Colbay tam on yıl önce aynı seti paylaştığı meslektaşlarıyla yeniden kamera karşısına geçmenin mutluluğunu yaşıyor. Dizide Bensu Soral ile tekrar çalışma fırsatı yakalayan Colbay aynı zamanda eski rol arkadaşı Duygu Sarışın ile de bu iddialı projede bir araya geldi.

Set Ortamında Güçlü Kadın Dayanışması

Yıllar sonra gerçekleşen bu buluşmanın set ortamına büyük bir enerji kattığını belirten Colbay eski günleri andı. Rol arkadaşı Bensu Soral hakkında övgü dolu değerlendirmelerde bulunan oyuncu, "Bensu dünya tatlısı. Onunla oynamak çok keyifli geçiyor. 10 yıl sonra yeniden bir araya gelmek çok güzel. İçerde’nin kadınları olarak şimdi Teşkilat’ta buluştuk" ifadelerini kullandı. Güçlü oyuncu kadrosuyla sonbahar dönemine hazırlanan yapım yenilenen hikayesi ve sürpriz transferleriyle yeni sezonda da ekran yarışını üst sıralarda sürdürmeyi hedefliyor.