Murat Ünalmış ile Özge Özacar'lı Sevdan Bir Ateş Başlıyor

Show TV ekranlarında yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşacak olan "Sevdan Bir Ateş" yapım hazırlıklarını Kapadokya bölgesinde sürdürüyor. CNP Film imzasını taşıyan iddialı yapım masalsı coğrafyanın sunduğu doğal dokuyu etkileyici bir dramatik kurguyla birleştiriyor. Murat Ünalmış ile Özge Özacar’ı başrollerde ilk kez bir araya getiren dizi ekran yolculuğuna 9 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de başlıyor. Hikaye köklü hesaplaşmalar, derin yüzleşmeler ve beklenmedik dönüm noktaları üzerinden şekilleniyor.

Usta ve Genç İsimler Aynı Kadroda

Dizinin oyuncu kadrosu tecrübeli isimler ile genç yetenekleri buluşturuyor. Hikayenin ana omurgasında yer alan karakterlere Gökçe Eyüboğlu, Taner Rumeli ve Sitare Akbaş hayat veriyor. Oyunculuk dünyasında uzun yıllara dayanan deneyimleriyle tanınan Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin ve Okday Korunan gibi güçlü isimler de yapımın dramatik yapısına derinlik kazandırıyor. Karakterlerin kendi içlerindeki çatışmaları ve aile bağları senaryonun temel taşlarını oluşturuyor.

Hikayeye Güç Katan Geniş Oyuncu Kadrosu

Yapımın zengin dünyasında Evren Duyal, Hande Canpolat, Yusuf Gökhan Atalay ve Ceren Taşçı gibi başarılı oyuncular kritik roller üstleniyor. Projede ayrıca Aslıhan Karalar, Yiğit Yalkın, Dorukcan Sarıduman, Süleyman Felek, Azra Sare, Melih Kırkbir, Kayra Sır, Ege Gönülal ve Beyza Karabacak yer alıyor. Farklı kuşaklardan oyuncuların bir araya geldiği bu geniş dağılım Kapadokya'nın zorlu ve etkileyici coğrafyasında çekilen sahnelerle ekrana taşınıyor.

Güçlü Konuk Oyuncularla Zenginleşen Senaryo

Ana kadronun yanı sıra diziye konuk olacak isimler de dikkat çekiyor. Tiyatro ve televizyon dünyasının usta oyuncuları Soydan Soydaş, Sermet Yeşil ve Süreyya Kilimci, sürpriz rollerle hikayeye dahil olarak kilit dönemeçlerde izleyici karşısına çıkıyor. Geniş prodüksiyonu ve sürükleyici anlatımıyla dikkat çeken "Sevdan Bir Ateş" 9 Eylül Çarşamba günü Show TV ekranlarında sezonun en iddialı yapımları arasındaki yerini almaya hazırlanıyor.