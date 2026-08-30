İlayda Alişan Sevgilisi Oğulcan Engin'in 36. Yaşını Kutladı

Ekranların sevilen oyuncusu İlayda Alişan, sevgilisi Oğulcan Engin’in 36. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Ünlü çift özel anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Alişan, sevgilisiyle birlikte yer aldığı neşeli kareleri kişisel hesabından yayımlayarak doğum günü heyecanına ortak oldu.

Sosyal Medyada Samimi Yaş Günü Kutlaması

Paylaştığı fotoğrafların altına "İyi ki doğdun aşkım" notunu düşen güzel oyuncu mutluluk dolu anlarını hayranlarının beğenisine sundu. İkilinin neşeli ve samimi halleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçilerinden binlerce beğeni alan bu paylaşıma sanat dünyasından pek çok tanınmış sima da tebrik yorumlarıyla destek verdi. İlişkilerinde yakaladıkları uyumla öne çıkan çift dijital platformlarda günün en çok konuşulan magazin başlıkları arasına yerleşti.

Seda Sayan'dan Duygusal Doğum Günü Mesajı

Oğulcan Engin’in 36. yaşını kutlayanlar arasında annesi Seda Sayan da yer aldı. Eski milli futbolcu Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlunun doğum gününü unutmayan ünlü sanatçı 3,4 milyon takipçili Instagram hesabından özel bir kare paylaştı.

Oğluyla yan yana çekildiği nostaljik ve sıcak fotoğrafı yayımlayan Sayan gönderisine "Canım oğlum, iyi ki benim oğlumsun" notunu ekledi. Usta sanatçının paylaşımı takipçileri ve sevenleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Magazin Dünyasının Uyumlu İkilisi

Dizi projelerindeki başarılı performanslarıyla ekranların aranan yüzleri arasında bulunan İlayda Alişan ile gastronomi ve işletmecilik alanındaki yatırımlarıyla tanınan Oğulcan Engin magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Özel yaşamlarını dengeli ve samimi bir çerçevede sürdüren ünlü ikili sosyal medyada paylaştıkları doğal karelerle takipçilerinden tam not alıyor. Yeni yaşına sevgilisi ve ailesinin sevgi dolu mesajlarıyla adım atan Engin 36. yaş gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadı.