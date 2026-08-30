Özcan Deniz'in Küs Olduğu Kardeşinden Çok Konuşulacak Hamle!

Özcan Deniz ile mahkemelik olan kardeşi Yurda Gürler, ünlü sanatçının 23 yıl önce boşandığı ilk eşi Handan Deniz ile sosyal medyada fotoğraf paylaştı.

Özcan Deniz'in Küs Olduğu Kardeşinden Çok Konuşulacak Hamle!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-08-2026 14:58

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in aile bireyleriyle uzun süredir yaşadığı anlaşmazlıklar yeni bir boyut kazandı. Ünlü sanatçının küs olduğu ablası Yurda Gürler, Deniz’in 23 yıl önce yollarını ayırdığı ilk eşi Handan Deniz ile bir araya geldi. Gazeteci Ali Eyüboğlu’nun köşesine taşıdığı gelişmede Gürler Almanya’da ikamet eden eski yengesiyle çekilen fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabında yayımladı.

İlk Eş Handan Deniz ve Özel İtiraf

Özcan Deniz Almanya’da oturum izni almak amacıyla 1992'de Handan Deniz ile nikah masasına oturmuş, çift 2003'te resmi olarak boşanmıştı. Aradan geçen 23 yıla rağmen sosyal medya hesaplarında halen "Deniz" soyadını kullanan Handan Hanım eski görümcesinin paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Yurda Gürler, Handan Deniz ve hayat arkadaşının yer aldığı karenin altına duygusal bir teşekkür metni ekledi. Gürler yeni çıkardığı "Ömürlük" adlı parçasını çifte armağan ederek Handan Deniz'in kendi evliliğinde ve hayat yolculuğunda bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Kardeşler Arasında Yıllardır Süren Hukuk Savaşı

Deniz ailesindeki kriz, ünlü şarkıcının menajerliğini yürüten ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Gürler ile bağlarını koparmasıyla başlamıştı. Sosyal medya üzerinden karşılıklı sert ithamlarla alevlenen gerginlik tarafların adli makamlara başvurmasıyla karakol ve mahkeme koridorlarına taşındı. Mülk devirleri, şirket devri ve yaklaşık 4 milyon liralık haciz ödemeleriyle derinleşen süreçte Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ile hedef tahtasına oturtulmuştu. Aile içindeki sert ayrışmada sadece annesi Necla Deniz ile buzları eriten sanatçı kanser tedavisi gören annesine sahip çıkarken kardeşleriyle arasındaki mesafeyi korumayı sürdürdü.

İstanbul'dan Almanya'ya Uzanan Yeni Hayat

Türkiye'deki güzellik merkezini kapatarak eşiyle Almanya'ya yerleşen Yurda Gürler burada yapay zeka destekli müzik projeleri üretmeye başladı. Şarkıcılık kariyerine adım atan Gürler’in, kardeşinin 23 yıl önceki eski eşiyle kurduğu yakın temas magazin kulislerinde yeni bir hesaplaşma hamlesi olarak yorumlandı.

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