Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz Hastane Odasından İlk Kareyi Paylaştı

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, tedavi gördüğü hastane odasından ilk fotoğrafını paylaştı. Ünlü komedyen sağlık durumunu ve yaşadığı süreci anlattı.

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz Hastane Odasından İlk Kareyi Paylaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-08-2026 15:43

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi’ne kaldırılan Cem Yılmaz yoğun bakım ünitesindeki yatağından ilk fotoğrafını paylaştı. Yeni filmi "GORA 4"ün çekim maratonunu tamamladıktan hemen sonra rahatsızlanan usta sanatçı kolundaki tansiyon aletiyle çekilen karesini sosyal medya hesabından yayımlayarak sağlık tablosuna dair bilgi verdi.

"Eve Gidip Yatsam Hâlâ Yatıyor Olurdum"

Paylaşımında yaşadığı kritik anları anlatan 53 yaşındaki komedyen set temposunun ardından hissettiği şiddetli ağrıyı takipçileriyle paylaştı. Zamanında müdahalenin önemine dikkat çeken Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sağ olun arkadaşlar, iyiyim. Tam G.O.R.A.'nın çekimleri bitti, dedim ki 'şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu, sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince.' Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme, sırtıma... Eve gidip yatsam hâlâ yatıyor olurdum. Ayvacık'taki ilk hastanede ve Çanakkale'deki arkadaşlarıma teşekkür ederim, sonra detaylı edeceğim."

Sağlık Ekiplerine ve Bakana Teşekkür

Kendisini arayan ve iyi dileklerini ileten sevenlerine minnettarlığını sunan sanatçı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun geçmiş olsun mesajına da değindi. Hızlı organize olan sağlık personeline şükranlarını ileten Yılmaz, "Soran, eden, gelen herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız da sağ olsun geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever, ne mutlu... Neyse, kötü bir gün geçirdim vesselam" değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal Medyadaki Yorumlara Esprili Yanıt

Tedavi sürecinde dahi neşeli tavrını koruyan oyuncu hekimlerin stresten uzak durması yönündeki tavsiyesini aktardı. Sosyal medya platformlarında dış görünüşü üzerinden yapılan yorumlara esprili bir dille karşılık veren ünlü isim, "Doktorlar stresten uzak durun dedi, güldüm. Yine 'Abi az iç' diyen, 'Saçı kesti yeni imaj' diyenlere bir sözüm var: Siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta. Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim, sağlıklı olun inşallah" mesajını paylaştı.

ÇOMÜ Hastanesi'nde Tedavi Sürüyor

Kardiyoloji uzmanları tarafından el bileğinden gerçekleştirilen anjiyo operasyonuyla tıkalı damarına stent takılan Cem Yılmaz'ın durumunun stabil olduğu bildirildi. 24 saatlik koroner yoğun bakım takibinin tamamlanmasıyla normal hasta servisine nakledilmesi beklenen sanatçının kısa süreli istirahat sürecinin ardından taburcu edilmesi hedefleniyor.

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