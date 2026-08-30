Ozan Güven'den Cem Yılmaz ve Zafer Algöz'e Özel Mesaj

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde aniden rahatsızlanan ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde acil anjiyo operasyonuna alındı. Kalp damarına uygulanan başarılı stent müdahalesinin ardından koroner yoğun bakımda gözetim altında tutulan ünlü komedyenin sağlık durumundaki olumlu seyir sevenlerine rahat bir nefes aldırdı. Sanat camiasının yakından takip ettiği tedavi sürecine dair bilgilendirme Yılmaz’ın uzun yıllardır birlikte çalıştığı yakın dostu Ozan Güven’den geldi.

Zafer Algöz'ün Doğum Günü ve Bayram Coşkusu

Sosyal medya hesabı üzerinden özel bir mesaj paylaşan Ozan Güven hem Yılmaz'ın iyileşme haberini aktardı hem aynı güne denk gelen iki özel kutlamayı bir araya getirdi. Usta oyuncu Zafer Algöz'ün doğum gününü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı birlikte tebrik eden Güven sanat dünyasında yankı uyandıran paylaşımında "Ne güzel gün… Cem'den haberler iyi, Zafer Ağabeyin doğum günü, bir de 30 Ağustos Zafer Bayramı, daha ne olsun! Kutlanacak çok şey var. İlelebet hep beraberiz" ifadelerine yer verdi.

Setlerden Gelen Çeyrek Asırlık Güçlü Dayanışma

Türk sinemasına damga vuran pek çok kült yapımda birlikte kamera karşısına geçen oyuncular beyaz perdedeki ortaklıklarını gerçek hayatta köklü bir dostluğa dönüştürdü. "G.O.R.A.", "A.R.O.G", "Yahşi Batı", "Pek Yakında", "Arif V 216" ve "Erşan Kuneri" gibi fenomen yapımlarda unutulmaz karakterlere hayat veren sanatçılar hem sanatsal başarıları hem zorlu dönemlerde sergiledikleri dayanışmayla tanınıyor.

Ozan Güven'in dostluk vurgusu taşıyan mesajı dijital mecralarda kısa sürede yoğun ilgi gördü. Binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan gönderiye sinemaseverler hem Cem Yılmaz için geçmiş olsun dileklerini hem Zafer Algöz için yeni yaş tebriklerini yazarak destek verdi.