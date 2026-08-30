Mustafa Sandal: "Yapay Zekâ Değil Gerçek Duygulardan Yanayım"

Mustafa Sandal, menajeri Tekin Önal’ın önerisiyle stüdyoya girerek kaydettiği yeni teklisi "Geliversen" ile yaz sezonuna hareketlilik kazandırdı. Şarkının sahnedeki enerjiyi doğrudan dinleyiciye geçirdiğini belirten sanatçı son dönemde sektörde alevlenen yapay zekâ tartışmalarına net bir çerçeve çizdi. Teknolojinin stüdyo ortamında belirli sınırlar dahilinde bir araç olarak kullanılabileceğini aktaran Sandal üretimde yapay zekâ yerine doğal zekânın ve sahici hislerin belirleyici olması gerektiğini vurguladı. Sanatçı kendisi adına düzenlenen "Saygı1" gecesinde sergilenen performansların başarısını da eserlerdeki saf duygu aktarımına bağladı.

50 Konserlik Maraton ve Sıkı Antrenman Kampı

Yaz turnesine başlangıçta 25 konser olarak planlanan program müzikseverlerin yoğun talebi sonucunda 50 durağa yükseldi. Sahne performanslarında yüksek fiziksel kondisyonunu korumak isteyen popçu turnenin ikinci etabı öncesinde üç aylık disiplinli bir hazırlık kampı uyguladı. Haftanın altı gününü spora ayıran, beslenme ve uyku düzenini titizlikle yöneten sanatçı sahnede sunduğu canlı dinamizmin temelinde bu profesyonel disiplinin yattığını dile getirdi.

Kuşaktan Kuşağa Aktarılan 90'lar Eserleri

Geçmişte yayımlanan "İki Tas Çorba", "Adı İntikamdı" ve "Denize Doğru" gibi klasikleşmiş eserlerinin dijital platformlarda yeniden zirveye yerleşmesini değerlendiren sanatçı nitelikli bestelerin zamana direndiğini ifade etti. Yaklaşık 32 yıl önce dinleyiciyle buluşan ilk albümü "Suç Bende"den bugüne samimiyet ilkesinden ayrılmadığını belirten Sandal Kuşadası konserinde küçük bir dinleyicisiyle "Jest Oldu" şarkısını birlikte seslendirdiği anın kendisi için en kıymetli mesleki karşılık olduğunu paylaştı.

Aile Yaşamı

Özel yaşamında Melis Sandal ile sürdürdüğü dört yıllık evliliğinde karşılıklı anlayış ve dostluk zeminini koruduklarını dile getiren ünlü şarkıcı ilişkilerindeki pozitif dengenin iş hayatına da güç kattığını söyledi. Çocukları Yaman ve Yavuz ile arkadaşça bir diyalog kurduğunu belirten Sandal müzik dünyasında DJ kimliğiyle yer edinen oğlu Yaman’ın kendi yolunu çizmesini desteklediğini ve sanatta ayrıcalığın yeri olmadığını sözlerine ekledi.