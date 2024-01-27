Teşkilat'a öyle bir oyuncu katıldı ki... Dizi dünyası bu transferi konuşuyor!

TIMS&B Productions'un yapımcılığını üstlendiği ve Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını gerçekleştirdiği "Teşkilat" dizisi, TRT 1'de pazar akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ömer Atmaca ve Teşkilat ekibi, nefes kesen mücadelelerine devam ederken, dizinin kadrosuna deneyimli oyuncu İlker Aksum da katıldı. Aksum, strateji uzmanı Kambur karakteriyle Teşkilat'ın karşısında yer alacak.

Cehennem Çukuru'nda yetişen özel askerleri ordusuna katan Kambur, askerleri istediği örgüt için çalıştırır. Ömer Atmaca ile karşılaştıktan sonra, Kambur'un odak noktası Ömer ve ekibini yok etmek olacak.

"Teşkilat" dizisi, pazar akşamları TRT 1'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.