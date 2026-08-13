Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti

Teşkilat dizisinin 7. sezonu için kadın başrol teklifi Bensu Soral'a gitti. Yeni sezonda zaman atlaması yaşanacak ve Altay evli olarak dönecek.

Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2026 10:35

TRT 1 ekranlarının Pazar akşamlarına damga vuran fenomen dizisi Teşkilat dev kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Double Click'in üstlendiği dizinin 7. sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken yeni sezon öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de kadın başrol karakterine hayat verecek isim olmuştu. Kulislerden sızan son bilgilere göre dizinin yeni kadın başrol yıldızı olması için güzel ve başarılı oyuncu Bensu Soral'a teklif götürüldü.

Bensu Soral Teşkilat Kadrosuna Mı Katılıyor?

Son olarak dijital platformda izleyiciyle buluşan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Bensu Soral'ın Teşkilat'ın yeni sezonu için yapılan oyuncu görüşmelerinde ilk sırada yer aldığı öğrenildi. Karakter detayları henüz gizli tutulan rol için tarafların görüşme halinde olduğu ve başarılı oyuncunun projeye sıcak baktığı konuşuluyor. Televizyon ekranlarına iddialı bir aksiyon projesiyle dönmeye hazırlanan Soral'ın kararı şimdiden hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.

Yeni Sezonda Zaman Atlaması Yaşanacak!

Oyuncu seçmeleri ve senaryo çalışmaları büyük bir titizlikle devam eden projede yeni sezonda izleyicileri büyük sürprizler bekliyor. Hikayede ciddi bir zaman atlaması yapılacağı öğrenilirken Tolga Sarıtaş'ın hayat verdiği Altay karakterinin seyirci karşısına bu kez evli ve çocuklu bir aile babası olarak çıkacağı belirtiliyor. Gerçek hayatta da yakın zamanda ilk kez baba olmanın mutluluğunu tadan Tolga Sarıtaş'ın bu yeni rolü dizinin dinamiklerini baştan aşağı değiştirecek gibi görünüyor. Aksiyon ve dram dozunun artacağı yeni sezonda kadroya katılacak yeni isimlerin de önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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