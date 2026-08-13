Caner Topçu Mehmed Fetihler Sultanı'nda! İkinci Bayezid Rolüyle Ekranlara Dönüyor

TRT 1 ekranlarının dev bütçeli ve görkemli dönem dizisi Mehmed Fetihler Sultanı yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Yapımcılığını Miray Yapım'ın üstlendiği tarihi gerçeklikleri ve görsel şovlarıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen yapım Eylül ayında 4. sezonuyla seyircisine yeniden merhaba diyecek. Yeni sezon öncesinde kadrosunu dünyaca ünlü ve başarılı oyuncularla güçlendirmeye devam eden dizinin ekibine genç kuşağın en çok dikkat çeken ve aranan yeteneklerinden biri olan Caner Topçu katıldı.

Sakin Ve Bilge Padişah: II. Bayezid Rolü Caner Topçu'nun

Yeni sezonda hikayede yaşanacak zaman atlaması ile birlikte dizide birçok yeni karakter ve olay örgüsü izleyiciyle buluşacak. Son dönemin parlayan yıldızlarından Caner Topçu dizinin yeni döneminde Fatih Sultan Mehmet'in oğlu olan II. Bayezid karakterine hayat verecek. Osmanlı tarihinde sakin, bilge, şair ruhlu ve dindar kişiliği dolayısıyla Veli lakabıyla anılan Şehzade Bayezid'ı canlandıracak olan başarılı oyuncu rolü için yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Topçu'nun bu önemli tarihi şahsiyete nasıl bir yorum katacağı şimdiden merak konusu oldu.

Eylül Ayında Dev Kadroyla Ekrana Dönüyor

Padişah Fatih Sultan Mehmet'in zaferlerini saray entrikalarını ve Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemini etkileyici bir dille ekrana taşıyan Mehmed Fetihler Sultanı 4. sezonunda da reyting zirvesini hedefliyor. Zaman atlamasıyla birlikte tarihin akışında yeni bir sayfa açacak olan dizide II. Bayezid'ın taht mücadelesi ve saray içerisindeki dengeleri nasıl değiştireceği yeni sezonun ana akslarından birini oluşturacak. Kadrosuna katılan yeni isimlerle gücüne güç katan dev yapım Eylül ayında TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.