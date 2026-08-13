Hazal Kaya'nın Güzellik Sırrı Meğer Hepimizin Evindeymiş!

Kamera karşısında geçirilen uzun saatler, yoğun makyaj ve peş peşe gelen çekimler… Tüm bunlar size Hazal Kaya’nın cilt bakımı için oldukça kapsamlı bir rutin uyguladığını düşündürebilir. Ancak oyuncunun yıllar önce paylaştığı yöntem tahmin edilenden çok daha sade.

Kaya’nın bakım masasındaki vazgeçilmezlerden biri hemen her aktarda ve markette bulunabilen gül suyuymuş. Üstelik bu tercihin arkasında bir reklam anlaşması ya da güzellik trendi de yok. Oyuncu bu yöntemi annesinden öğrenmiş.

Tonik Yerine Gül Suyu Kullanıyor

Hazal Kaya, verdiği bir röportajda cilt temizliğine özen gösterdiğini ve bakımını çoğunlukla kendisinin yaptığını anlatmıştı. Haftada bir kez peeling uyguladığını söyleyen oyuncu, tonik aşamasındaysa hazır kozmetik ürünleri yerine doğal gül suyunu tercih ettiğini belirtmişti.

Güzel oyuncu annesinden öğrendiği bu alışkanlığı anlatırken gül suyunun cildini yumuşattığını ve daha canlı hissettirdiğini söylemişti. Böylece onun güzellik rutininde nesilden nesile aktarılan küçük bir aile sırrının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Annesinden Kalan Güzellik Tüyosu

Oyuncunun açıklamasını ilgi çekici kılan nokta bakımını gösterişli bir formüle bağlamamasıydı. Gül suyu yıllardır evlerde farklı amaçlarla kullanılan tanıdık bir ürün. Hazal Kaya da onu günlük bakımının tonik adımına yerleştirmiş.

Söz konusu açıklama yıllar öncesine ait olduğu için oyuncunun bugünkü rutininde aynı yöntemi sürdürüp sürdürmediği bilinmiyor. Yine de annesinden öğrendiği gül suyu alışkanlığı, Hazal Kaya’nın güzellik konusunda sadelikten yana olduğu dönemlerden sıcak bir ayrıntı olarak hafızalarda kaldı.

Meğer ekranların sevilen oyuncusunun bakım rafındaki en dikkat çekici ürün, çoğumuzun çocukluğundan beri bildiği o mis kokulu şişeymiş!