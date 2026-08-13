Hazal Kaya'nın Güzellik Sırrı Meğer Hepimizin Evindeymiş!

Hazal Kaya’nın yıllar önce anlattığı bakım rutininde uzun ürün listeleri yok. Ünlü oyuncu, cildini temizledikten sonra tonik yerine annesinden aldığı yavsiyeyle gül suyunu kullanıyormuş.

Hazal Kaya'nın Güzellik Sırrı Meğer Hepimizin Evindeymiş!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2026 11:19

Kamera karşısında geçirilen uzun saatler, yoğun makyaj ve peş peşe gelen çekimler… Tüm bunlar size Hazal Kaya’nın cilt bakımı için oldukça kapsamlı bir rutin uyguladığını düşündürebilir. Ancak oyuncunun yıllar önce paylaştığı yöntem tahmin edilenden çok daha sade.

Kaya’nın bakım masasındaki vazgeçilmezlerden biri hemen her aktarda ve markette bulunabilen gül suyuymuş. Üstelik bu tercihin arkasında bir reklam anlaşması ya da güzellik trendi de yok. Oyuncu bu yöntemi annesinden öğrenmiş.

 

Tonik Yerine Gül Suyu Kullanıyor

Hazal Kaya, verdiği bir röportajda cilt temizliğine özen gösterdiğini ve bakımını çoğunlukla kendisinin yaptığını anlatmıştı. Haftada bir kez peeling uyguladığını söyleyen oyuncu, tonik aşamasındaysa hazır kozmetik ürünleri yerine doğal gül suyunu tercih ettiğini belirtmişti.

Güzel oyuncu annesinden öğrendiği bu alışkanlığı anlatırken gül suyunun cildini yumuşattığını ve daha canlı hissettirdiğini söylemişti. Böylece onun güzellik rutininde nesilden nesile aktarılan küçük bir aile sırrının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

 

Annesinden Kalan Güzellik Tüyosu

Oyuncunun açıklamasını ilgi çekici kılan nokta bakımını gösterişli bir formüle bağlamamasıydı. Gül suyu yıllardır evlerde farklı amaçlarla kullanılan tanıdık bir ürün. Hazal Kaya da onu günlük bakımının tonik adımına yerleştirmiş.

Söz konusu açıklama yıllar öncesine ait olduğu için oyuncunun bugünkü rutininde aynı yöntemi sürdürüp sürdürmediği bilinmiyor. Yine de annesinden öğrendiği gül suyu alışkanlığı, Hazal Kaya’nın güzellik konusunda sadelikten yana olduğu dönemlerden sıcak bir ayrıntı olarak hafızalarda kaldı.

Meğer ekranların sevilen oyuncusunun bakım rafındaki en dikkat çekici ürün, çoğumuzun çocukluğundan beri bildiği o mis kokulu şişeymiş!

 

 

 

Benzer Haberler
Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'den Romantik Yıl Dönümü Paylaşımı: Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'den Romantik Yıl Dönümü Paylaşımı: "İlk Sene-i Devriyemiz"
Biran Damla Yılmaz'dan Şok İddialara İlk Yanıt: Biran Damla Yılmaz'dan Şok İddialara İlk Yanıt: "Bu Konu Hakkında Konuşmak İstemiyorum"
46 Yaşındaki Murat Boz’dan Olay Poz! Gören Bir Daha Baktı 46 Yaşındaki Murat Boz’dan Olay Poz! Gören Bir Daha Baktı
Samar Dadgar’dan Özcan Deniz’e Olay Aşk Gösterisi! Samar Dadgar’dan Özcan Deniz’e Olay Aşk Gösterisi!
Eftal Gülbudak 66 Yaşında Hayatını Kaybetti! Eftal Gülbudak 66 Yaşında Hayatını Kaybetti!
Şeyma Subaşı ve Eski Aşkından Olay Yaratan Hamle! Şeyma Subaşı ve Eski Aşkından Olay Yaratan Hamle!
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!
  • 13-08-2026 13:30

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı