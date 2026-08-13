Furkan Palalı Mahir Kadrosundan Neden Ayrıldı? İşte Gerçek Sebep!

TRT Tabii'nin Mahir dizisinde Furkan Palalı projedendir ayrıldı. Çekimlerin ertelenmesi nedeniyle yaşanan takvim uyuşmazlığı ayrılık getirdi.

Furkan Palalı Mahir Kadrosundan Neden Ayrıldı? İşte Gerçek Sebep!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2026 11:41

TRT'nin dijital platformu Tabii için hazırlıkları büyük bir gizlilikle sürdürülen ve kod adı Mahir olarak açıklanan iddialı projede son dakika sürprizi yaşandı. Yapımcılığını Fabrika Yapım'ın üstlendiği dizide sıra dışı bir deha karakterine hayat vermeye hazırlanan başarılı ve yakışıklı oyuncu Furkan Palalı dijital platformun en iddialı yapımlarından biri olması beklenen projeye veda etti. Hayranlarını üzen bu ayrılık haberi magazin ve dizi kulislerinde geniş bir yankı uyandırdı.

Ayrılık Nedeni: Takvim Uyuşmazlığı

Merakla beklenen projedeki flaş veda kararının arkasındaki gerçek neden kısa sürede ortaya çıktı. Kalemini Ayça Mutlugil'in ele aldığı suç, gerilim ve derin psikolojik çatışmaları odağına alan iddialı dizinin çekim planlamasında değişikliğe gidildi. Çekimlerinin Kasım ayına ertelenmesi üzerine Furkan Palalı mevcut iş takvimi ve diğer projeleriyle yaşanan çakışma nedeniyle yapımdan ayrılmak zorunda kaldı. Çekim takviminin esnetilememesi sonucunda tarafların karşılıklı anlayışla yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi.

Yeni Başrol Erkek Oyuncu Aranıyor

Sıra dışı zekaya sahip bir karakter üzerinden suç dünyasını ve psikolojik çatışmaları ekrana taşıyacak olan Mahir dizisi için erteleme kararının ardından hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Furkan Palalı'nın projeden ayrılmasının ardından gözler yapım şirketine çevrildi. Fabrika Yapım yetkililerinin ertelenen çekim takvimine uygun ve bu zorlu deha karakterini canlandırabilecek yeni bir erkek başrol oyuncusu arayışı için vakit kaybetmeden oyuncu görüşmelerine başladığı belirtildi. Yeni başrolün önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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