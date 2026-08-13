Ege Kökenli'den Kızı Tal İle İç Isıtan Pozlar! Nazar Korkusu Yüzünü Gizletti

Geçtiğimiz aylarda anne olma sevincini tadan ünlü oyuncu Ege Kökenli minik kızı Tal ile çekildiği son derece duygusal ve sevimli yeni kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Geçirdiği zorlu süreçlerin ardından kucağına aldığı kızıyla huzurlu anlar yaşayan güzel oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede magazin kulislerinde epey konuşuldu açıkçası.

İç Isıtan Anne-Kız Pozlarına Yorum Yağdı

2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturan ve mutlu giden evliliğini bebek sevinciyle taçlandıran Ege Kökenli sosyal medyayı da gayet aktif kullanan isimlerden biri. Kızının doğumuyla birlikte annelik heyecanını her fırsatta dile getiren başarılı oyuncu son paylaşımında kızı Tal ile geçirdiği o tatlı ve samimi anları gözler önüne serdi. Fotoğraflardaki anne-kız uyumu ve iç ısıtan detaylar hem takipçileri hem de oyuncu dostları tarafından adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Nazar Korkusu Yüzünü Yine Gizletti!

Paylaşımda herkesin en çok dikkatini çeken detay ise güzel oyuncunun bebeğinin yüzünü göstermeme ısrarı oldu. Geçmişte yaşadığı acı tecrübeler ve taşıdığı hassasiyet nedeniyle son derece temkinli davranan Kökenli'nin nazar korkusu sebebiyle minik Tal'ın yüzünü sosyal medyada paylaşmaktan kaçındığı gözlerden kaçmadı.

Takipçileri ünlü oyuncunun bu korumacı kararına hak verirken paylaşımın altına "Allah nazarlardan korusun", "Nazar değmesin maşallah analı babalı büyüsün" ve "En doğrusunu yapıyorsun" şeklinde binlerce destek mesajı dizildi. Bakalım Ege Kökenli minik kızının yüzünü net bir şekilde ne zaman gösterecek...