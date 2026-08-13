Onur Tuna Karakuyu İle Ekranlara Dönüyor! Kahraman Rolü İçin Görüşmeler Başladı

Televizyon dünyasında yeni sezon heyecanı şimdiden tavan yaptı. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Karakuyu dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Güçlü senaryosu ve dev kadrosuyla iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan projenin reji koltuğunda Nezaket Coşkun otururken senaryosunu ise kalemiyle fark yaratan Deniz Akçay kaleme alıyor. Dizinin merakla beklenen başrol erkek karakteri Kahraman için kulislerden ilk bomba haber sızdı: Karizmatik oyuncu Onur Tuna ile görüşmelere başlandı.

Özge Törer'in Partneri Onur Tuna Mı Olacak?

Hazırlıkları titizlikle sürdürülen Karakuyu dizisinde başrol kadın karakter Ferda'ya başarılı oyuncu Özge Törer'in hayat vereceği daha önce kesinleşmişti. Dizide Özge Törer'e eşlik edecek adı gibi gerçek bir kahramanı canlandıracak erkek başrol için arayışlar sürerken yapım ekibinin ilk tercihi Onur Tuna oldu. Son dönemde yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Onur Tuna'nın projeye oldukça sıcak baktığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. İkilinin ekrandaki uyumu şimdiden merak konusu oldu.

Sarsıcı Bir Yaşama Ve İntikama Sahne Olacak

Sürükleyici hikayesiyle yeni sezona damga vurması beklenen Karakuyu izleyicileri derin bir hesaplaşmanın ortasına çekecek. Dizi kaderine açıkça meydan okuyan idealist savcı Ferda'nın hikayesini merkezine alıyor. Bambaşka bir görüntü, kimlik ve geçmişle doğduğu topraklara geri dönen Ferda'nın yaşadığı büyük hesaplaşmaları ve adalet mücadelesini sarsıcı bir dille ekrana taşıyacak olan yapım aksiyon ve dram dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek.