4 Ayda 20 Kilo Vermişti! Bergüzar Korel’den Bikinili Tatil Şovu

4 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel bikinili tatil pozlarını paylaştı. Kilo verme sırrını anlatan güzel oyuncunun fit hali sosyal medyayı salladı.

4 Ayda 20 Kilo Vermişti! Bergüzar Korel’den Bikinili Tatil Şovu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2026 12:38

Son dönemde geçirdiği muazzam fiziksel değişimle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Bergüzar Korel tatil sezonunun tadını çıkarmaya devam ediyor. Kısa süre içerisinde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı sosyal medya hesabı üzerinden yeni tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına yerleşen güzel oyuncunun fit ve formda görüntüsü takipçileri ve sevenleri tarafından adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Markalar Peşinde O Tatilde!

Verdiği kilolar ve yenilediği tarzıyla adından övgüyle söz ettiren Bergüzar Korel'in yeni televizyon sezonu öncesinde yapımcıların ve dev markaların radarına girdiği öğrenildi. Yeni sezon için iddialı bir dizi projesinden teklif aldığı belirtilen güzel oyuncu bir yandan kendisine gelen senaryoları ve teklifleri titizlikle değerlendirirken diğer yandan da yoğun çalışma temposu öncesinde enerji depolamak için tatilini sürdürüyor.

Ciddi Bir Yeme Bozukluğum Vardı

Tatil karelerinde bikinisiyle boy göstererek 4 ayda nasıl 20 kilo verdiğini kanıtlayan koreografi gibi fit görüntüsünü sergileyen Bergüzar Korel zayıflama süreciyle ilgili çıkan asılsız iddialara da daha önce açıklık getirmişti. Kilo verme sırrını ve yaşadığı zorlu süreci samimiyetle paylaşan ünlü oyuncu duygusal yeme bozukluğu yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ciddi bir yeme bozukluğum vardı, gerçekten çok yemek yiyordum. Bunun sonradan 'duygusal yeme bozukluğu' olduğunu anladım. Ardı ardına iki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni çok spor yapmam."

Düzenli spor ve sağlıklı beslenme disipliniyle eski formuna kavuşan 3 çocuk annesi Korel'in özgüven dolu tatil pozları sosyal medyada ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'den Romantik Yıl Dönümü Paylaşımı: Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'den Romantik Yıl Dönümü Paylaşımı: "İlk Sene-i Devriyemiz"
Biran Damla Yılmaz'dan Şok İddialara İlk Yanıt: Biran Damla Yılmaz'dan Şok İddialara İlk Yanıt: "Bu Konu Hakkında Konuşmak İstemiyorum"
46 Yaşındaki Murat Boz’dan Olay Poz! Gören Bir Daha Baktı 46 Yaşındaki Murat Boz’dan Olay Poz! Gören Bir Daha Baktı
Samar Dadgar’dan Özcan Deniz’e Olay Aşk Gösterisi! Samar Dadgar’dan Özcan Deniz’e Olay Aşk Gösterisi!
Eftal Gülbudak 66 Yaşında Hayatını Kaybetti! Eftal Gülbudak 66 Yaşında Hayatını Kaybetti!
Şeyma Subaşı ve Eski Aşkından Olay Yaratan Hamle! Şeyma Subaşı ve Eski Aşkından Olay Yaratan Hamle!
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!
  • 13-08-2026 13:30

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı