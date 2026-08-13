4 Ayda 20 Kilo Vermişti! Bergüzar Korel’den Bikinili Tatil Şovu

Son dönemde geçirdiği muazzam fiziksel değişimle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Bergüzar Korel tatil sezonunun tadını çıkarmaya devam ediyor. Kısa süre içerisinde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı sosyal medya hesabı üzerinden yeni tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına yerleşen güzel oyuncunun fit ve formda görüntüsü takipçileri ve sevenleri tarafından adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Markalar Peşinde O Tatilde!

Verdiği kilolar ve yenilediği tarzıyla adından övgüyle söz ettiren Bergüzar Korel'in yeni televizyon sezonu öncesinde yapımcıların ve dev markaların radarına girdiği öğrenildi. Yeni sezon için iddialı bir dizi projesinden teklif aldığı belirtilen güzel oyuncu bir yandan kendisine gelen senaryoları ve teklifleri titizlikle değerlendirirken diğer yandan da yoğun çalışma temposu öncesinde enerji depolamak için tatilini sürdürüyor.

Ciddi Bir Yeme Bozukluğum Vardı

Tatil karelerinde bikinisiyle boy göstererek 4 ayda nasıl 20 kilo verdiğini kanıtlayan koreografi gibi fit görüntüsünü sergileyen Bergüzar Korel zayıflama süreciyle ilgili çıkan asılsız iddialara da daha önce açıklık getirmişti. Kilo verme sırrını ve yaşadığı zorlu süreci samimiyetle paylaşan ünlü oyuncu duygusal yeme bozukluğu yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ciddi bir yeme bozukluğum vardı, gerçekten çok yemek yiyordum. Bunun sonradan 'duygusal yeme bozukluğu' olduğunu anladım. Ardı ardına iki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni çok spor yapmam."

Düzenli spor ve sağlıklı beslenme disipliniyle eski formuna kavuşan 3 çocuk annesi Korel'in özgüven dolu tatil pozları sosyal medyada ilham kaynağı olmaya devam ediyor.