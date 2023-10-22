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Teşkilat yeni sezon oyuncuları karakterleri ve isimleri kim kimdir?

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi Teşkilat, 80. bölümüyle yeni sezona giriş yapıyor. Başrollerdeki yıldız oyuncuların yanı sıra yeni sezon oyuncu kadrosu ve 80. bölüm özetinde neler olacağına dair tüm detaylar haberimizde. Teşkilat dizisi yeni sezon oyuncuları isimleri ve karakterleri kim kimdir?

Teşkilat yeni sezon oyuncuları karakterleri ve isimleri kim kimdir?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-10-2023 19:48

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın heyecan dolu operasyonlarını anlatan Teşkilat dizisi, yeni sezonuyla bu akşam izleyenleriyle buluşuyor. Yeni hikayeler, yeni oyuncular ve sürprizlerle dolu bir sezon izleyenleri bekliyor!

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olan Teşkilat, yeni sezonuyla bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın heyecan dolu operasyonlarını ekrana taşıyan dizi, 80. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkıyor. Dizi, başta Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer olmak üzere birçok yetenekli oyuncuya ev sahipliği yapıyor.

Teşkilat'ın Yeni Sezon Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Dizinin yeni sezonunda izleyiciler, Teşkilat'ın kıdemli isimlerinin yanı sıra yeni oyuncularla da tanışacak. İşte Teşkilat'ın yeni sezon kadrosu:

  • Murat Yıldırım
  • Aybüke Pusat - Neslihan Erdemsoy
  • Yunus Emre Yıldırımer
  • Cengiz Bozkurt - Çetin Erdemsoy
  • Sarp Levendoğlu - İbrahim Karahoca
  • Tuğçe Açıkgöz - Gizem Kırcalı
  • İlker Kızmaz - Gökhan Kargı
  • Selin Genç Sena
  • Ceyhun Mengiroğlu - Cihangir Erdemsoy
  • Melisa Akman - Nazlı Hisarca

Teşkilat 80. Bölümde Neler Bekliyor İzleyenleri?

Ömer, Zehra'ya kavuşma umuduyla zorlu bir mücadeleye giriyor. Bu süreçte, verdiği sözlerin arkasında duran Neslihan ile karşılaşır. Ancak bu iki kahramanın vatan sevgisi dışında karşılaşacakları tehlikelerden habersizdirler. Yeni sezonda, Ömer ve Neslihan'ın yanı sıra, vatan için mücadele eden yeni karakterlerle de tanışacağız. Dizi, yeni sezonda da vatan sevgisinin değişmez önemini vurgulamaya devam ediyor.

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