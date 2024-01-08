Teşkilat dizisine sürpriz bir isim katılıyor! Psikopat bir karakter...

Tims&B imzalı "Teşkilat" dizisi, 4. sezonuyla pazar akşamları ekran başındaki seyircisini toplamaya devam ediyor. Bu akşam 90. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizi, önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümünde ise kadrosuna yeni bir ismi dahil ediyor.

Burak Arlıer'in yönetmenliğini üstlendiği "Teşkilat" dizisinin yazı grubu, yeni karakter "Kaptan" rolünü üstlenecek olan Burak Demir'i ekibe dahil etti. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği dizide Demir, 91. bölümden itibaren psikopat bir karakteri canlandırarak dizinin atmosferine farklı bir boyut katacak.