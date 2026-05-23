“Tesadüflerle Oyuncu Oldum” Diyen Nihal Menzil’den Çarpıcı Açıklamalar

Nihal Menzil katıldığı YouTube programında hem kariyerine hem özel yaşamına dair yıllardır konuşulmayan detayları paylaştı. Samimi anlatımıyla dikkat çeken oyuncu bir dönemin en çok izlenen yapımlarından Asmalı Konak sürecinden sektörde yaşadığı zorluklara kadar birçok başlıkta içten açıklamalar yaptı.

“4 Ay Kira Ödeyemedim” Dönemi

Nihal Menzil,sektörde bazı dönemler ciddi maddi sıkıntılar yaşadığını açıkça ifade etti. Bir projede yer aldığı süreçte beklediği şartların oluşmadığını söyleyen oyuncu “4 ay kira ödeyemedim, çok zor günler geçirdim” sözleriyle dikkat çekti.

Yaşadığı bu dönemin kendisini hayata karşı daha dirençli hale getirdiğini belirten Menzil oyunculuk yolculuğunda birçok kez yeniden başlamak zorunda kaldığını da dile getirdi.

Asmalı Konak Yıllarına Yolculuk

Bir döneme damga vuran Asmalı Konak hakkında konuşan Menzil dizinin yayınlandığı dönem yaşanan yoğun ilgiyi anlattı. Sokakların boşaldığı televizyonların başına kilitlenilen günleri hatırlatan oyuncu o sürecin kendileri için de unutulmaz olduğunu söyledi.

Hatta dizinin reyting başarısını anlatırken bazı büyük spor organizasyonlarını bile geride bıraktıklarını belirtti. Bu sözler o dönemin popülerliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sektörde Yaşanan Kırgınlıklar

Nihal Menzil oyunculuk kariyerinde sadece başarıların değil kırgınlıkların da yer aldığını ifade etti. Set ortamında yaşadığı bazı anlaşmazlıklara değinen oyuncu zaman zaman kendisini değersiz hissettiği anlar olduğunu söyledi.

İsim vermeden anlattığı bir olayda sektörde saygı görmediğini düşündüğü anlara dikkat çekti. Bu süreçlerin kendisini mesleki olarak daha seçici hale getirdiğini de vurguladı.

Tesadüfle Başlayan Oyunculuk Hikâyesi

Röportajın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise oyunculuğa başlama hikâyesi oldu. Nihal Menzil sigorta poliçesi satarken tamamen tesadüf eseri bir set ortamına girdiğini anlattı.

O an yaşanan bir diyalogun hayatını değiştirdiğini söyleyen Menzil “Bir gün önce söyleseler gülerdim” diyerek o sürecin kendisi için büyük bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Böylece tesadüflerle başlayan yolculuğu ekranların tanınan yüzlerinden biri olmasına kadar uzandı.

Zorlu Hayat Hikâyesi ve Güçlü Duruş

Genç yaşta yaşadığı kayıplar ve erken sorumluluklarla büyüyen Nihal Menzil tüm bu süreçlerin karakterine ve oyunculuğuna büyük katkı sağladığını söyledi. Anadolu’nun farklı şehirlerinde geçen çocukluğunun da bu yolculukta önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Bugün geldiği noktada yaşadıklarına daha farklı bir gözle baktığını belirten Menzil tüm zorluklara rağmen ayakta kalmayı başardığını dile getirdi.