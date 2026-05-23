Özge Ulusoy’un Yatırım Stratejisi Konuşuluyor

Özge Ulusoy önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Günlük temposuna kısa bir mola veren ünlü isim alışveriş sırasında basın mensuplarıyla sohbet etti. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Ulusoy hem iş hayatına hem kişisel alışkanlıklarına dair açıklamalarda bulundu.

“Altına İlgim Var” Sözleri Dikkat Çekti

Özge Ulusoy yatırım alışkanlıklarına dair konuşurken en çok altına yöneldiğini dile getirdi. Takı ve altın ürünlerine ilgisinin olduğunu söyleyen Ulusoy bunu bir yatırım biçimi olarak gördüğünü ifade etti.

Günlük hayatında daha çok sade ama uzun vadeli değer taşıyan seçimler yaptığını belirten ünlü isim bu yaklaşımın ailesinden gelen bir alışkanlık olduğunu söyledi. Annesi ve babasından gördüğü şekilde hareket ettiğini dile getirdi ve finansal kararlarında geleneksel yöntemleri tercih ettiğini belirtti.

Gayrimenkul Yerine Farklı Bir Yaklaşım

Sohbet sırasında arsa ya da gayrimenkul yatırımıyla ilgili sorular da yöneltildi. Özge Ulusoy bu tür yatırımlara bugüne kadar özel bir yönelimi olmadığını açık bir şekilde ifade etti.

Daha çok kolay erişilebilir ve takip edilebilir yatırım araçlarına yöneldiğini belirten Ulusoy altının kendisi için daha güvenli bir alan oluşturduğunu söyledi. Bu yaklaşım sosyal medyada da farklı yorumlara neden oldu.

Nişantaşı’nda Sade ve Şık Görünüm

Ünlü model Nişantaşı’nda geçirdiği kısa gezinti sırasında sade tarzıyla dikkat çekti. Günlük kombinini doğal bir şıklıkla tamamlayan Özge Ulusoy çevresindekilerin ilgisini çekti.

Fotoğraf çektirmekten kaçınmayan Ulusoy muhabirlerle kısa sohbetler de gerçekleştirdi. Yoğun programına rağmen enerjisinin yüksek olduğu gözlenen ünlü isim gündelik yaşamında da stiline önem verdiğini bir kez daha ortaya koydu.

Sosyal Medyada Yorumlar Gündem Oldu

Ulusoy’un yatırım açıklamaları kısa sürede sosyal medyada da konuşulmaya başlandı. Birçok kullanıcı ünlü ismin geleneksel yatırım tercihlerini samimi bulurken bazı kullanıcılar ise farklı yatırım stratejilerini tartışmaya açtı. Ünlü modelin sade yaşam tarzı ve finansal tercihleri takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.