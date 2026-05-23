Niran Ünsal Operasyonda Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ünlü ismin adı geçerken son gelişmelerle birlikte Niran Ünsal’ın gözaltına alındığı öğrenildi.

25 Adrese Eş Zamanlı Operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçede ve Muğla’da toplam 25 adrese operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında çok sayıda adreste arama yapıldığı bildirildi. Operasyonların ardından farklı isimlerin gözaltına alındığı ve sürecin devam ettiği öğrenildi. Soruşturmanın dijital materyaller ve ihbarlar doğrultusunda şekillendiği ifade edildi.

Ünlü İsimler Listede Yer Aldı

Soruşturma kapsamında çok sayıda tanınmış ismin de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Aralarında sanat ve televizyon dünyasından isimlerin bulunduğu listede farklı sektörlerden kişiler dikkat çekti.

Niran Ünsal’ın da operasyon kapsamında gözaltına alınması haberin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Sosyal medyada konu kısa sürede gündem olurken gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı.

Bazı İsimler Farklı Şehirlerde Bulundu

Soruşturma sürecinde bazı isimlerin farklı şehirlerde olduğu bu nedenle işlemlerin farklı illerde yürütüldüğü belirtildi. Bazı şüphelilerin adreslerinde arama yapıldığı bazı isimler için ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bu süreçte operasyonun sadece İstanbul ile sınırlı kalmadığı Muğla başta olmak üzere farklı bölgeleri de kapsadığı ifade edildi. Gözaltı ve arama işlemlerinin koordineli şekilde yürütüldüğü aktarıldı.

Sosyal Medyada Geniş Yankı

Operasyon haberinin yayılmasının ardından sosyal medya adeta hareketlendi. Kullanıcılar gözaltına alınan isimler ve soruşturmanın kapsamı hakkında farklı yorumlar yaptı. Niran Ünsal isminin listede yer alması özellikle dikkat çekerken gelişmeler magazin gündeminin en sıcak başlıkları arasına girdi. Konuyla ilgili resmi açıklamaların artması bekleniyor.

Soruşturmada Yeni Gelişmeler Bekleniyor

Yetkililer tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği dosyada yeni gelişmelerin olabileceği ifade ediliyor. Gözaltına alınan isimlerin ifadeleri ve delil incelemeleri sürecin seyrini belirleyecek. Kamuoyunun yakından takip ettiği operasyonun ilerleyen günlerde yeni detaylarla gündemde kalması bekleniyor.