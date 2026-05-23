Selen Görgüzel’den Açıklamalar: “Kapıda Polisleri Görünce Şok Oldum”

Selen Görgüzel kendi YouTube programında bu kez alışılmışın dışında bir konseptle izleyicilerin karşısına çıktı. “Kendimle yüzleşme” formatında ilerleyen bölümde sanatçı geçmişte yaşadığı zor süreçlere dair samimi açıklamalarda bulundu. Özellikle gözaltına alındığı dönemle ilgili anlattıkları dikkat çekti.

Program boyunca zaman zaman duygusal anlar yaşayan Görgüzel hem kariyerine hem özel hayatına dair kırılma noktalarını açık bir dille paylaştı. İzleyiciler sanatçının içten anlatımını sosyal medyada geniş şekilde tartıştı.

Gözaltı Günü İlk Kez Bu Kadar Detaylı Anlatıldı

Selen Görgüzel ocak ayında yaşadığı gözaltı sürecini ilk kez kendi ağzından detaylı şekilde anlattı. O gün evinde ailesiyle birlikte yemek hazırlığı yaptığı sırada kapının çalındığını ve karşısında polisleri gördüğünü söyledi.

Sanatçı o anlarda neye uğradığını şaşırdığını ifade ederken süreç boyunca kendisine gösterilen tavrın ise oldukça profesyonel olduğunu dile getirdi. Emniyetteki görevlilerin yaklaşımını “nezaketli” olarak tanımladı.

“Nezarethaneye Girdiğimi Orada Anladım”

Yaşadığı süreci anlatırken en çok dikkat çeken detaylardan biri Selen Görgüzel’ın nezarethane anına dair sözleri oldu. Sanatçı emniyet binasında alt katlara indikten sonra durumun ciddiyetini fark ettiğini söyledi.

O anlarda yaşadığı şaşkınlığı gizleyemeyen Görgüzel içeride karşılaştığı bir diyalogu da anlatarak sürecin kendisi için hem tuhaf hem hafif gerçek dışı bir deneyim gibi hissettirdiğini ifade etti.

Kariyer ve Zorluklar Üzerine Açıklamalar

Programda sadece gözaltı süreci değil kariyer yolculuğu da gündeme geldi. Selen Görgüzel oyunculuk ve şarkıcılık arasında geçirdiği dönemlerde zaman zaman zorlandığını söyledi.

Sanat dünyasında kendisini kabullenme sürecinin kolay olmadığını ifade eden sanatçı “beni bir türlü kabullenemediler” sözleriyle yaşadığı baskıyı anlattı. Bu açıklama da programın en çok konuşulan bölümleri arasında yer aldı.

Emel Müftüoğlu Detayı Dikkat Çekti

Sohbetin ilerleyen bölümünde sanatçı geçmişte yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değindi. Selen Görgüzel bu süreçte sanatçı Emel Müftüoğlu’ndan destek gördüğünü anlattı. Kıbrıs’a uzanan bir iş süreci ve sonrasında yaşanan gelişmelerden bahseden Görgüzel hayatının farklı dönemlerinde yeniden başlamak zorunda kaldığını ifade etti. Bu anlatımlar programın en uzun bölümlerinden biri oldu.

Sosyal Medyada Geniş Yankı

Bölümün yayınlanmasının ardından Selen Görgüzel kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İzleyiciler sanatçının samimi açıklamalarını farklı yorumlarla değerlendirdi. Kimi kullanıcılar Görgüzel’in içtenliğini öne çıkarırken kimi kullanıcılar ise yaşanan süreçlerin yeniden hatırlatılmasını tartışmalı buldu. Buna rağmen program günün en çok konuşulan magazin içerikleri arasında yer aldı.