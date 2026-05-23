Dilan Çıtak'tan Büyük İddia: “Beni İstemediğini Söyledi”

Dilan Çıtak katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla magazin gündeminin merkezine yerleşti. Uzun süredir aralarının açık olduğu bilinen babası İbrahim Tatlıses hakkında konuşan Çıtak çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadığı zor süreci ilk kez bu kadar açık anlattı. Anlattıkları sosyal medyada geniş yankı buldu.

Programda oldukça duygusal anlar yaşayan Çıtak özellikle maddi sıkıntıların yoğunlaştığı döneme dikkat çekti. Ailesinin zor günler geçirdiğini belirten sanatçı henüz 18 yaşındayken yaşadığı bir anıyı da detaylandırdı.

“Kapısını Çalıp Yardım İstedim”

Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı görüşmeyi ilk kez bu kadar net ifadelerle anlattı. O dönem annesiyle birlikte ekonomik olarak zorlandıklarını söyleyen Çıtak destek almak için Tatlıses’in kapısını çaldığını ifade etti.

Sanatçı “Zor durumdaydık, yardım istedim” sözleriyle o anki çaresizliğini dile getirdi. Bu süreçte yaşadığı duygusal karmaşayı da anlatan Çıtak genç yaşta büyük sorumluluklar almak zorunda kaldığını belirtti.

“Ben Doğduysam O da Baksın” Sözleri

Röportajın en çok konuşulan kısmı ise Dilan Çıtak’ın o dönemki düşüncelerine dair yaptığı açıklamalar oldu. Babasına gidişini anlatan sanatçı “Başka babam yoktu” sözleriyle yaşadığı psikolojik yükü dile getirdi.

Çıtak o yıllarda hissettiği kırgınlık ve beklentiyi aktarırken yardım istemekten çekinmediğini de vurguladı. Anlattıkları hem hayranları hem magazin takipçileri tarafından dikkatle karşılandı.

Tartışma Yaratan İddialar

İbrahim Tatlıses cephesinden gelen sözler de açıklamaların en çok tartışılan kısmı oldu. Çıtak babasının kendisine geçmişte “istenmeyen çocuk” ifadelerini kullandığını iddia etti.

Sanatçı bu sözlerin kendisinde derin bir iz bıraktığını ancak o dönem yaşadığı başka kayıplar nedeniyle bu duruma farklı bir duygusal tepki verdiğini söyledi. Açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar baba-kız ilişkisini tartışmaya başladı.

Sosyal Medyada Büyük Yankı

Yapılan açıklamaların ardından Dilan Çıtak ve İbrahim Tatlıses isimleri sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Kullanıcılar yıllar sonra gelen bu itirafları farklı yorumlarla değerlendirdi.

Bazı kullanıcılar Çıtak’ın açıklamalarını desteklerken bazıları ise iddiaların karşılıklı açıklamalarla netleşmesi gerektiğini savundu. Magazin dünyasında uzun süredir sessiz olan bu dosya yeniden gündemin en sıcak konularından biri haline geldi.