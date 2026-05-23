Ajda Pekkan’dan Müjdeli Haber Geldi

Ajda Pekkan önceki gün Etiler’de bir güzellik merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı. Her zamanki şıklığıyla dikkat çeken sanatçı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ancak sohbetin en duygusal anı kardeşi Semiramis Pekkan hakkında gelen sağlık sorusuyla yaşandı.

Yüzünde kısa süreli bir duraksama hissedilen sanatçı kardeşinin sağlık durumuna ilişkin sevindirici haberi paylaştı. Uzun süredir tedavi süreciyle gündemde olan Semiramis Pekkan’ın son durumuna dair açıklama sevenlerini de rahatlattı.

“Çok Şükür Sağlığına Kavuştu”

Ajda Pekkan kardeşi Semiramis Pekkan hakkında konuşurken duygularını gizleyemedi. Sanatçı “Sağlığına kavuştu çok şükür” sözleriyle müjdeli haberi verdi.

Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Semiramis Pekkan’ın yeniden sağlığına kavuştuğunu belirten sanatçı bu süreçte çevresindeki desteklerin de çok değerli olduğunu ifade etti. Özellikle dostlarının ilgisinin kendileri için büyük moral kaynağı olduğunu dile getirdi.

Zor Süreç Geride Kaldı

Akciğer kanseriyle mücadele eden Semiramis Pekkan kemoterapi sürecini geride bırakarak yeniden sağlığına kavuştu. Bu süreç boyunca ailesinin ve yakın çevresinin desteği dikkat çekerken kardeşi Ajda Pekkan’ın da her an yanında olduğu öğrenildi.

Sanat dünyasında uzun yıllardır tanınan iki kardeşin arasındaki güçlü bağ bu süreçte bir kez daha gündeme geldi. Özellikle zor zamanlarda birbirlerine verdikleri destek hayranları tarafından da takdirle karşılandı.

“Kardeşim Benim, Canım O”

Röportaj sırasında duygularına hâkim olamayan Ajda Pekkan kardeşine olan bağlılığını da sözleriyle ifade etti. “Kardeşim benim o, canım” diyerek sevincini paylaşan sanatçı bu açıklamasıyla dikkat çekti.

Sevenleri bu samimi sözleri sosyal medyada paylaşarak iki kardeş arasındaki güçlü bağı öne çıkardı. Pekkan’ın içten tavrı kısa sürede gündemin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Hayranlardan Sevgi Mesajları

Haberin yayılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Semiramis Pekkan için geçmiş olsun ve iyi dilek mesajları paylaştı. Aynı zamanda Ajda Pekkan’a da destek mesajları iletildi.

Sanat camiasının iki önemli ismi olan Pekkan kardeşler bu süreçte hem duygusal hem dayanışma yönleriyle gündeme gelirken sağlık haberinin ardından rahat bir nefes alındı.