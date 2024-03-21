Teoman'ın yaşlılık planı: "80 yaşıma geldiğimde..."

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda ortaya çıkan ünlü şarkıcı Teoman, basın mensuplarıyla ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi. Evlilik ve gece hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. işte detaylar...

Teoman'ın yaşlılık planı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-03-2024 10:32

Ünlü rock müzisyeni Teoman, önceki gün Nişantaşı City's girişinde objektiflere yakalandı. Alışveriş yapmadan önce basın mensuplarının sorularını nazikçe yanıtlayan ünlü sanatçı, yine magazin dünyasında konuşulacak sözler sarf etti.

Daha önce dile getirdiği "Çalışmayı sevmiyorum" sözlerine atıfta bulunan Teoman, "Şunu fark ettim. Çalışmak bana anlamsız geliyor. Ancak çalışmadığınızda da insan çok sıkılıyor. Dengeyi bulmak önemli. Ben uzun yıllar çalıştım. Şimdi menajerimle de konuştum. 4 haftalık bir tatil planım var. Bundan sonra konserlere maksimum düzeyde değil, ayda 4-5 kez katılacağız. Hayatı işten ibaret görmemeliyiz. Artık böyle çalışacağız" şeklinde konuştu.

Emeklilik sonrası birçok ünlünün sahil kasabalarına yerleştiği hatırlatılan Teoman, "Ben onlar gibi değilim. Tam anlamıyla emekli olmayı düşünmüyorum. Bana uygun bir şey değil kasabaya falan yerleşmek. Mizaç önemli bu tarz kararlarda. Ben daha çok şehirde dolaşmayı, kafelerde zaman geçirmeyi seviyorum. Doğa beni fazla çekmiyor" ifadelerini kullandı.

 

56 yaşındaki şarkıcı, gençlerin ilgisinden memnun olduğunu söyleyerek kendilerine tavsiyelerde bulundu:

"Gençlerin beni sevmesi hoşuma gidiyor. Hayranlık konusunda alışkınım ama gençlerin ilgisi beni gerçekten mutlu ediyor. Ancak, onların beni yanlış algılamasından endişe duyarım. Hayatım boyunca çok çalıştım. Artık bu yaşta biraz daha rahatım. Ancak, gençlerin bu yaşta bana uygun olmayan bir yaşam tarzını benimsemelerinden endişe ederim. Önce biraz çalışsınlar, kendilerine özen göstersinler. Hayalleri olabilir ancak çok zengin olmaya odaklanmamalılar. Az ile yetinmeliler. Kendilerini harap etmek için çok fazla çaba harcamamalılar."

Eski yıllardaki hızlı yaşantısının hatırlatılması üzerine, “O yılları özlüyor musunuz?” şeklindeki soruya şu cevabı verdi: "Gece hayatı hala devam ediyor ancak eskisi gibi değil. 30 yaşında insan hayata farklı bakıyor, şimdi ben de farklı görüyorum. Gece dışarı çıkmak yerine spor yapmak daha cazip geliyor. Geçmişteki anıları izlerken eğleniyorum. Ayrıca insanların bu anılara gülüyor olmaları da hoşuma gidiyor. O dönemlerde daha çok eleştiriliyordum. Geçmişe dönüp baktığımda, yanlış bir ev ortamına girmeye çalışmamın beni eğlendirdiğini görüyorum."

2012'de Ayşe Kaya ile evlenen ve 2015'te boşanan ünlü isim, "Hayatınızda yeniden bir ilişki düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Artık sanırım olmayacak. Evlendim, çocuğumu yaptım, artık bekarım. Zaten 80 yaşında evleneceğim. O zamana kadar gençliğimi yaşamak istiyorum. Sonrasında evlenebilirim."

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