Demet Akalın'dan Korkutan Haber: Okan Kurt Kas Spazmı Geçirip Acillik Oldu!

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt arabada kas spazmı geçirdi ve acillik oldu. Milli takım seçmelerine katılan Kurt'a eşinden spor uyarısı geldi.

Demet Akalın'dan Korkutan Haber: Okan Kurt Kas Spazmı Geçirip Acillik Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-10-2026 13:05

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden biri olan sevilen şarkıcı Demet Akalın ile eşi Okan Kurt magazin gündeminden düşmeyen mutlu evlilikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ancak ünlü çiftten bu kez hayranlarını endişelendiren üzücü bir haber geldi. Son dönemde yoğun vücut geliştirme çalışmalarıyla ve geçtiğimiz günlerde katıldığı Avrupa/Balkan Şampiyonası milli takım seçmeleriyle adından sıkça söz ettiren Okan Kurt otomobilinde bulunduğu sırada ani bir kas spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kork dolu anları ve eşinin sağlık durumunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Demet Akalın Okan Kurt'a spora ara vermesi için çağrıda bulundu.

Arabada Geçirilen Spazm Hastanede Bitti

Son dönemde spora olan tutkusuyla ve disiplinli antrenman programıyla bilinen Okan Kurt geçtiğimiz günlerde otomobilindeyken beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı. Ani gelişen şiddetli kas spazmı nedeniyle oldukça zor anlar yaşayan Kurt eşi Demet Akalın ile birlikte acilen hastaneye gitmek zorunda kaldı.

Yaşadıkları şoku ve korkuyu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı Demet Akalın eşinin sağlık durumuna esprili ama bir o kadar da uyarıcı bir dille yaklaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Kuzuma nazar değdi. Arabada kas spazmı geçirdi acillik olduk vallahi. Spor sen bayağı bir hayatından çık adamın sinyal veriyor vücut bak.

Milli Takım Seçmelerinin Ardından Vücut Sinyal Verdi

Yoğun spor temposunu bir üst seviyeye taşıyan ve geçtiğimiz süreçte Avrupa/Balkan Şampiyonası milli takım seçmelerine katılarak büyük bir başarıya ve disipline imza atan Okan Kurt'un bu yoğun fiziksel efor nedeniyle vücudunun sinyal verdiği belirtildi.

Eşinin sağlığı için endişelenen Demet Akalın, Kurt'a ağır spor çalışmalarına ve vücut geliştirme temposuna bir süre ara vermesi yönünde açık çağrıda bulundu. Hastanedeki kontrollerinin ardından evinde dinlenmeye çekilen Okan Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken ünlü çifte hayranlarından ve sanatçı dostlarından geçmiş olsun mesajları yağdı.

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