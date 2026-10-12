Kaan Yıldırım Yıllar Önce Öyle Bir İtiraf Yapmış ki! Beni Ucuz Olduğum İçin Seçmişler

Kaan Yıldırım'ın Ulan İstanbul dizisiyle ilgili sözleri yıllar önce gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, sonradan açıklamanın perde arkasını da anlattı.

Kaan Yıldırım Yıllar Önce Öyle Bir İtiraf Yapmış ki! Beni Ucuz Olduğum İçin Seçmişler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-10-2026 12:26

Kaan Yıldırım'ın yıllar önce yaptığı bir açıklama, magazin dünyasında uzun süre konuşulan başlıklardan birine dönüştü. Oyuncunun Ulan İstanbul dizisindeki rolüyle ilgili sözleri, ilk bakışta şaşırtıcı bir itiraf gibi görünüyordu. Ancak hikâyenin devamında küçük ama önemli bir ayrıntı vardı: Yıldırım, sözlerinin bir espriden ibaret olduğunu ve haberlerde farklı bir anlam kazandığını daha sonra açıkladı.

Kaan Yıldırım'ın Ulan İstanbul İtirafı Gündem Oldu

Kaan Yıldırım, 2020 yılında İbrahim Selim'in YouTube'da yayımlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. O dönem Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali Çağlar karakterini canlandıran oyuncu, kendisine geniş kitlelerce tanınma fırsatı veren Ulan İstanbul günlerini de anlattı.

Dizideki rolüne seçildiğinde çok mutlu olduğunu söyleyen Yıldırım, yapımın oyuncu kadrosunun da çok güçlü olduğunu belirtti. Ardından, projenin kısıtlı bütçesi nedeniyle yeni ve daha düşük ücretle çalışabilecek oyunculara ihtiyaç duyulduğunu düşündüğünü esprili bir dille anlattı. Bu sözler, kısa sürede "ucuz olduğu için seçildiği" yönündeki manşetlerle gündeme taşındı.

Meğer O Sözlerin Arkasında Bir Espri Varmış!

Başlıklar dikkat çekse de Kaan Yıldırım'ın anlatmak istediği, zamanla haberlerde öne çıkan yorumdan farklıydı. Oyuncu, 2023'te verdiği bir röportajda o sözleri espri amacıyla söylediğini açıkladı. Yeni bir oyuncu olduğu için daha düşük ücretle çalışmasının olağan olduğunu belirten Yıldırım, yaptığı şakanın beklemediği biçimde yorumlandığını dile getirdi.

Bu açıklama yıllar önce çok konuşulan sözlerin arka planını da ortaya koydu. Yıldırım'ın anlattığına göre mesele, oyunculuğunun değersiz bulunması ya da rolü hak etmemesi değildi. Kariyerinin başındaki bir isim olarak sektöre giriş koşulları üzerinden yaptığı espri, haber başlıklarında bambaşka bir tona bürünmüştü.

Ulan İstanbul Kariyerinde Önemli Bir Dönüm Noktası Oldu

Bugünlerde Pınar Deniz'le evli olan ve Fikret Hakan isminde bir de oğlu bulunan Kaan Yıldırım, oyunculuk kariyerine 2013'te Kayıp dizisiyle başladı. Ulan İstanbul ise onu daha geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturan yapımlardan biri oldu. Ardından Adı Mutluluk, Halka ve Hekimoğlu gibi projelerde yer aldı.

Yıllar sonra yaptığı açıklamayla eski sözlerinin nasıl çarpıcı bir manşete dönüştüğünü anlatan Yıldırım, bu hikâyenin diğer tarafını da görünür kıldı. Bir dönem "ucuz olduğu için seçildiği" şeklinde anılan oyuncunun asıl vurgusuysa daha basitti: Kariyerinin başında yaptığı bir espri, yıllar boyunca gerçek bir itiraf gibi hatırlanmıştı.

 

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