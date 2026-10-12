NOW'ın İddialı Dizisi Adana Ayazı'na Dev Transfer: Mustafa Mert Koç Kadroda

Mustafa Mert Koç NTC Medya'nın NOW için çekeceği Adana Ayazı dizisine katıldı. Oyuncu Fırat'ın kardeşi Serhat karakterini canlandıracak.

NOW'ın İddialı Dizisi Adana Ayazı'na Dev Transfer: Mustafa Mert Koç Kadroda
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-10-2026 12:45

NOW ekranlarında yeni yıl için hazırlıkları tam gaz süren ve sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen NTC Medya imzalı Adana Ayazı dev transferlerle çıtayı iyice yükseltiyor resmen!

Usta yönetmen Faruk Teber'in koltuğunda oturacağı merakla beklenen dizinin ekibine son olarak ekranların yakışıklı ve yetenekli yüzü Mustafa Mert Koç dahil oldu. Uğur Güneş (Fırat), Ebru Şahin (Elif) ve Levent Ülgen (Hamza) gibi dev isimlerin yanına Mustafa Mert Koç'un da katılmasıyla set öncesi heyecan adeta tavan yaptı.

Serhat Karakteriyle Taşlar Yerinden Oynayacak!

Senaryosunu güçlü kalem Onur Uğraş'ın kaleme aldığı Adana Ayazı izleyiciyi Adana'nın o sert ama büyüleyici atmosferinde geçen sürükleyici bir aile ve intikam hesaplaşmasının içine çekecek.

Dizide kilit bir rolle izleyici karşısına çıkacak olan Mustafa Mert Koç Serhat karakterine hayat verecek. Serhat Uğur Güneş'in canlandırdığı Fırat'ın Adana'da yaşayan kardeşi usta oyuncu Levent Ülgen'in hayat vereceği Hamza'nın ise oğlu olarak hikayedeki yerini alacak zaten. İki kardeş arasındaki o sert dinamikler ve Adana sıcağında yaşanacak hesaplaşmalar dizinin ana kırılma noktası olacak desek yeridir.

NOW'ın Yeni Yıldaki En Büyük Kozu!

Başrollerinde Uğur Güneş ile Ebru Şahin'i buluşturan Levent Ülgen ve Mustafa Mert Koç gibi güçlü isimlerle kadrosunu perçinleyen Adana Ayazı yeni yılda ekranların en iddialı yayın kozu olmaya aday. Faruk Teber'in usta rejisiyle çekilecek yapımın set hazırlıkları hız kesmeden devam ederken magazin kulisleri şimdiden ilk fragman için gün sayıyor.

Bakalım Adana'nın o sert ikliminde çekilecek dizi, yeni sezonda reyting listelerini kasıp kavurabilecek mi...

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