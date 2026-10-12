Oyuncu Deniz Işın'dan Korkunç Taciz İtirafı: "Bağıra Bağıra Uzaklaştım"

Sevdiğim Sensin dizisinin oyuncusu Deniz Işın evine giderken bir grup erkek tarafından tacize uğradığını açıkladı. Oyuncunun isyanı gündem oldu.

Oyuncu Deniz Işın'dan Korkunç Taciz İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-10-2026 13:03

Ekranların sevilen ve başarılı projelerinde sergilediği performanslarla adından sıkça söz ettiren şu sıralar başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisinde Nilüfer karakterine hayat veren Deniz Işın yaşadığı korkunç olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Geçtiğimiz gece evine yürüdüğü sırada bir grup erkek tarafından sokak ortasında tacize uğradığını belirten ünlü oyuncu yaşadığı öfkeyi ve çaresizliği gözler önüne serdi. Kadınların günlük hayatta karşılaştığı güvenlik sorunlarına ve sokaktaki taciz kültürüne sert tepki gösteren Deniz Işın'ın açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

"Arabanın İçindeki 5-6 Erkek Tuhaf Şeyler Söyledi"

Gece saatlerinde evine çok yakın bir konumda evine sadece 2 dakikalık mesafedeyken saldırıya uğradığını belirten Deniz Işın, o gece yaşananları şu çarpıcı sözlerle anlattı:

""Dün gece yaşadım arabanın içinde 5-6 erkek var. Evimin yakınında, evime 2 dakika mesafede yürürken tuhaf şeyler söylediler bana. O kadar küfürü hayatım boyunca etmişimdir ama art arda etmemişimdir hiç, benim için de bir ilk yaşandı."

Yaşadığı olay karşısında hem büyük bir şaşkınlık hem de derin bir öfke duyduğunu belirten başarılı oyuncu erkeklerin bu pervasız öz güvenine ve kendilerini bu kadar dokunulmaz sanmalarına sert çıkarak "Çok sinirlendim hem güvende hissetmemeye hem bu öz güvene. Çok güveniyor erkekler kendisine bu konuda. Güvenmeyin ama bence" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Bağıra Bağıra Uzaklaştım

Sokakta tacize uğrayan kadınların yıllardır birikmiş olan öfkesine dikkat çeken Deniz Işın kendisini korumak için uyguladığı yöntemi şu sözlerle paylaştı:

"Bu şartlarda yaşayan kadınların yıllardır birikmiş öfkeleriyle yıllardır ne şekilde gözlerinin döneceğini bilemezsiniz. Hem kendimi korumak için hem de onları kendimden korumak için göz teması kurmadan bağıra bağıra uzaklaştım oradan."

Yaşanabilecek olası suçlayıcı yaklaşımlara karşı da peşinen uyarıda bulunan ünlü oyuncu "Geç saatte orada olmasaydın diyen olursa onun da ağzına smaçı koyarım" diyerek toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve mağduru suçlayan zihniyete sert bir kapı kapattı. Deniz Işın'ın bu cesur ve net açıklaması, kısa sürede sosyal medyada binlerce kadın kullanıcıdan destek mesajı aldı.

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