Teoman’dan Hayranlarına Müjde: "Hayatımın Sonuna Kadar Sahnedeyim!"

10 Haziran'da stadyumu hınca hınç dolduran Teoman konser sonrası yaşadığı büyük mutluluğu paylaştı. Ünlü sanatçı müziği bırakma fikrini tamamen rafa kaldırdı.

Teoman’dan Hayranlarına Müjde:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2026 18:59

Son zamanlarda emekli olacağına ilişkin açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Teoman 10 Haziran akşamı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda verdiği dev konserde küllerinden doğdu. Yaklaşık 25 bin müzikseverin akın ettiği konserin yankıları sosyal medyada sürerken Teoman'dan hayranlarını sevinçten havalara uçuran bir karar geldi. Sahne performansıyla herkesi büyüleyen sanatçı bu konserin kariyerinde yepyeni bir dönüm noktasına işaret ettiğini söyledi.

"Mutluluktan Uyuyamadım"

Müzikseverlerin bilet bulmakta zorlandığı konserin ardından samimi itiraflarda bulunan ünlü rockçı o gece hissettiklerini anlattı. Konserden bir sonraki gün yaşadığı coşkuyu saklayamayan usta sanatçı, "Stadyum konserinden sonra mutluluktan uyuyamadım. Bu konser kendime, müziğe ve seyircime inancımı, güvenimi yerine getirdi, hatta kat kat artırdı. Sanıyorum hayatımın en güzel konserini verdim. Bir tür yeniden doğuş gibi" ifadelerini kullandı. Sahneye ve müziğe olan tutkusunun bu konserle birlikte yeniden alevlendiğini belirten efsane isim geleceğe dair planlarını da netleştirdiğini söyledi.

"Hayatımın Sonuna Kadar Sahnede Olacağım"

Usta sanatçı stadyum coşkusunu tek bir geceyle sınırlı tutmayacak. Konserin ertesi günü ekibiyle acil bir toplantı düzenleyen Teoman 2027'de düzenlemeyi planladığı yeni stadyum konserleri için hazırlıklara şimdiden başladı. Artık sahneleri bırakmaya niyetinin olmadığını vurgulayan sanatçı hayranlarına şu sözlerle veda etti: "Galiba ben hayatımın sonuna kadar sahnede olacağım, anladım bunu. Konserlerde görüşürüz." Görünen o ki Teoman, uzun yıllar daha mikrofon başında kalıp rock müziğin tozunu attırmaya devam edecek.

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