Teoman: Tembellik kariyeri yapmaya karar verdim!

Teoman, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Röportaj isteklerini kırmayan Teoman, basın mensuplarıyla sohbet etti. “Her şey yolunda, çok güzel. Konserlere kısa bir ara verdik. Ekim ayında yoğun bir şekilde çalışacağız. Oyunculuk değil ama bir iki filme müzik yaptım, küçük küçük işler yapıyorum aslında" diye konuşan ünlü müzisyen sözlerine şöyle devam etti:

"GENELDE BOŞ BOŞ DOLAŞIYORUM"



"Çocuklar ben genelde boş boş dolaşıyorum. Eskisi gibi çalışkan değilim. Ara ara konser veriyorum sadece. Artık ben kendime bir tembellik kariyeri yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum ve kendimi yarı emekli sayıyorum."

"ARTIK EVLENMEM"

Daha önce, "Şebnem Ferah ile her zaman arkadaştık. Arada konuşuyoruz, yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye…" şeklinde konuşan Teoman, gazetecilerin konuyla alakalı sorularını da yanıtladı.

54 yaşındaki ünlü isim, "Artık evlilik için de yaşlandım. Evlenmem artık. Şebnem Ferah benim çok yakın arkadaşım. Çok eskiden aramızda şaka amaçlı öyle bir diyalog geçmişti, durum bu" dedi.

Teoman, ardından muhabirlere, "Kendinize iyi bakın arkadaşlar" diyerek, yoluna kaldığı yerden devam etti.