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Gecce Magazin Haberleri

Teoman: Tembellik kariyeri yapmaya karar verdim!

Bir süredir yalnızca konser veren Teoman, önceki gün Bebek'te objektiflere yakalandı. Basın mensuplarının röportaj isteğini geri çevirmeyen ünlü isim, "Kendimi yarı emekli sayıyorum" diyerek kariyer planlamasından bahsetti. İşte detaylar...

Teoman: Tembellik kariyeri yapmaya karar verdim!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2022 12:52

Teoman, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Röportaj isteklerini kırmayan Teoman, basın mensuplarıyla sohbet etti. “Her şey yolunda, çok güzel. Konserlere kısa bir ara verdik. Ekim ayında yoğun bir şekilde çalışacağız. Oyunculuk değil ama bir iki filme müzik yaptım, küçük küçük işler yapıyorum aslında" diye konuşan ünlü müzisyen sözlerine şöyle devam etti:

"GENELDE BOŞ BOŞ DOLAŞIYORUM"

"Çocuklar ben genelde boş boş dolaşıyorum. Eskisi gibi çalışkan değilim. Ara ara konser veriyorum sadece. Artık ben kendime bir tembellik kariyeri yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum ve kendimi yarı emekli sayıyorum." 

 

"ARTIK EVLENMEM"

Daha önce, "Şebnem Ferah ile her zaman arkadaştık. Arada konuşuyoruz, yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye…" şeklinde konuşan Teoman, gazetecilerin konuyla alakalı sorularını da yanıtladı.

54 yaşındaki ünlü isim, "Artık evlilik için de yaşlandım. Evlenmem artık. Şebnem Ferah benim çok yakın arkadaşım. Çok eskiden aramızda şaka amaçlı öyle bir diyalog geçmişti, durum bu" dedi.

Teoman, ardından muhabirlere, "Kendinize iyi bakın arkadaşlar" diyerek, yoluna kaldığı yerden devam etti.

Bebeklerde gelişimi desteklemek için yüzme
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