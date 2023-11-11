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Teoman: Tatile yurt dışına değil, Karaköy'e Eminönü'ne gidiyorum

Son günlerde 80 yaşında evlenmeyi düşündüğünü açıklayan Teoman, tatil yapmak yerine boş zamanlarını İstanbul'un tarihi semtlerini gezmekle geçirdiğini belirtti. Hayatında uzun bir süredir kimse olmadığını ifade eden ünlü rockçı, bu durumun hatırlatılması üzerine bir itirafta bulundu.

Teoman: Tatile yurt dışına değil, Karaköy'e Eminönü'ne gidiyorum
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2023 11:24

Nişantaşı'nda bir mağazadan çıkarken görüntülenen Teoman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde Van'da konser verdiğini belirten şarkıcı, yurt dışı konser maratonunun ardından 14 gün dinleneceğini söyledi.

Tatil yapmayı sevmediğini belirten Teoman, "Pek bir şey yapmıyorum. Konserlerden sonra dinleneceğim. Tatil falan da yapmıyorum. Ben boşluk bulunca Karaköy’e, Eminönü’ne falan gidiyorum. Böyle çılgın planlarım olmuyor. Sevmiyorum ben yurt dışına gitmeyi, ben Eminönü’nü seviyorum. Dolaşıyorum oralarda, Karaköy’de güzel bir dönercim var, kokoreççilere gidiyorum" şeklinde konuştu.

Uzun zamandır hayatında kimse olmayan şarkıcı, bu durumun hatırlatılması üzerine "Ciddi bir adam değilim. Benim ciddi ilişkilerim olmaz. Çoktan kapandı, ben hayatta evlenmem artık" açıklamasında bulundu.

Teoman ayrıca, batı ülkelerinin Filistin'e yönelik İsrail saldırıları karşısındaki tutumunu eleştirerek, yaşanan insanlık dramı için şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in yaptığı şeyler insanları ikiye bölmüş durumda. Batı ülkeleri kendilerini İsrail’e yakın hissediyorlar. Batının iki yüzlülüğü dediğimiz şey var burada. ‘İnsan hakları derler, onu bunu derler, ama bunlar Filistin’e gelince pek işlemiyor. Çocukluğumdan beri ‘Kahrolsun emperyalizm’ deriz ama kahrolmaz. Bu gösterilerle olacak iş değil, birtakım yaptırımlarla olur siyaset dünyasında. İsrail bütün Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendiriliyor, Filistin orada yalnız bırakılıyor, orada su bulamayan insanlar var. Batı bunlara göz yumuyor."

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