Teoman Olay Yaratan Akıma Son Noktayı Koydu: "Bir Kere Yattım Bitti!"

Stadyum konserinde yere uzanarak yeni akım başlatan Teoman, kendisini taklit etmek isteyen Göksel'in Harbiye şovunun ardından "Bir daha yere yatarak şarkı söylemem" diyerek konuya son noktayı koydu.

Teoman Olay Yaratan Akıma Son Noktayı Koydu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2026 20:19

Türk rock müziğinin başarılı ismi Teoman Cihangir'de kameralara yansıdı. Deneyimli müzisyen 10 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirdiği dev konserde sahneye yatarak şarkı söylemiş ve bu hareketiyle magazin dünyasında geniş çaplı bir tartışma başlatmıştı. Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı büyük organizasyonda sergilediği performansın ardından konuşan sanatçı durumun mizahi yönüne dikkat çekti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı gösterinin sadece tek bir anının bu denli gündem olmasını komik bulduğunu belirtti.

Sahnede Teatral Bir Karar

Kendi başlattığı sahne hareketinin kısa süre içinde bir akıma dönüşeceğini tahmin etmediğini dile getiren Teoman, kurgunun tamamen teatral bir amaca hizmet ettiğini vurguladı. Koreografiyi önceden düşündüğünü söyleyen sanatçı, yalnızca yere yatmasının konuşulmasını şaşkınlıkla karşıladığını ifade etti. Tarzına yönelik bir değişiklik yapacağını da sözlerine ekleyen ünlü müzisyen, bundan sonraki süreçte kıyafetlerine özen göstereceğini aktardı. Takım elbiseyi çok sevdiğini ve bu şekilde daha ciddi göründüğünü belirten Teoman şunları söyledi: “Valla çok havalı oldu, her yerde o çıktı. Göksel de yatmış ama ben artık pek yatmam, kıyafetlerime özen göstermeyi düşünüyorum. Takım elbiseyi seviyorum, öyle daha ciddi görünüyorum. Benden bu kadar, bir kere yattım bitti, bir daha yatmam.”

Harbiye Sahnesinde Taklit Girişimi

Teoman’ın Beşiktaş sahnesinde attığı bu adım pop müziğin sevilen sesi Göksel’in de dikkatinden kaçmadı. Harbiye Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı, Acıyor ve Bi' Seni Konuşurum gibi hit parçalarını seslendirirken meslektaşının başlattığı akımı denemek istedi. Sahneye uzanarak şarkı söyleme girişiminde bulunan Göksel giydiği elbisenin azizliğine uğrayınca kısa süreli bir duraksama yaşadı. Kıyafet tasarımı nedeniyle hareketi gerçekleştiremeyen başarılı yorumcu yaşadığı bu anı esprili bir şekilde karşılayarak dinleyicilerden alkış topladı. Yaşanan eğlenceli dakikalar kısa sürede sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

"Dünyaya Erkek Olarak Gelmek İsterdim"

Sahnede yaşadığı bu engelin ardından mikrofon başında açıklamalarda bulunan Göksel sahne özgürlüklerine yönelik ironik bir serzenişte bulundu. Yeniden dünyaya gelmesi durumunda erkek şarkıcı olmayı arzulayacağını belirten sanatçı, onların sahnede istediklerini çok daha rahat yapabildiklerini ifade ederek seyircileri güldürdü. Cihangir'deki röportajında meslektaşının bu denemesinden haberdar olduğunu belirten Teoman ise Göksel'in de sahnede yattığını doğruladı. Kendisinin artık bu sayfayı kapattığını yineleyen rock'çı, takım elbise şıklığına geri döneceğini hatırlatarak konuşmasını noktaladı.

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