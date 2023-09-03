Teoman: Kötü alışkanlıklarımı azaltıyorum, hayatla ilgili planlarım var

Teoman, yoğun konser temposundan yorgun düştüğünü ve konser programını azaltma kararı aldığını belirtti. 55 yaşındaki şarkıcı, Ağustos ayında 10 konser verdiğini ve bu tempo nedeniyle yorulduğunu ifade etti. Bundan sonra daha az konser vermeyi düşündüğünü söyleyen Teoman, spor yapmaya başladığını ve kötü alışkanlıklarını azalttığını vurguladı. Hayatında önemli planları olduğunu da dile getirdi.

Şarkıcıya neden bu kararı aldığı sorulduğunda, "Ne istediğimi düşünüyorum. Gereksiz şeylere sahip olmak istemiyorum. Biraz çalışmaya ihtiyacım var, bu beni iyi hissettiriyor. On tane konser verince anlamsız gelmeye başlıyor, 'Ne yapıyorum ben?' diye düşünüyorum" cevabını verdi.

Teoman, "Az konser verip spor yaparak kendine bakma, kitap okuma gibi planları olduğunu söyledi. Ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istediğini ve üretimle ilgisinin olmadığını ifade etti.

Teoman, Sezen Aksu'nun sahne yaşamını sonlandırmasını anlayışla karşıladığını belirtti ve sahneye çıkmakların fiziksel ve psikolojik olarak zorlayıcı olduğunu söyledi.

Mustafa Sandal'la Uzi arasındaki sahne kriziyle ilgili olarak ise, "Kim isterse benden sonra çıkabilir. Benim öyle bir şeyim yok. Hatta bana sordukları zaman benden sonra biri çıksın diyorum ben" yanıtını verdi.