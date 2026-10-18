8 Aydır Saç Boyasına Dokunmadı! Nurgül Yeşilçay’ın Nedeni Şaşırttı

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay yeni projesi “Ömür Usta” için alışılmışın dışında bir karar aldı. Yaklaşık 8 aydır saçlarını boyatmayan oyuncu beyazlarını gizlemek yerine doğal görünümünü korumayı tercih etti. Üstelik bu değişikliğin arkasında rolüne daha gerçekçi bir hava katma isteği var. Yeşilçay kararın nasıl ortaya çıktığını ve proje bitince ne yapacağını da anlattı.

Rolü İçin Doğallıktan Yana Oldu

Nurgül Yeşilçay yeni karakterine hazırlanırken görünümünde de değişikliğe gitti. Hürriyet’e konuşan oyuncu saçlarını yaklaşık 8 aydır boyatmadığını söyledi. Bu süreçte beyazlarının ne kadar belirginleştiğini kendisinin de fark ettiğini anlatan Yeşilçay karakterine daha doğal bir görünüm kazandırmak istediğini belirtti.

Oyuncunun dikkat çeken bir diğer tercihi ise kamera karşısına makyajsız çıkması oldu. Yeşilçay rolünün gerektirdiği doğallığı yakalamak için alışılmış güzellik rutinlerinin dışına çıktı. Böylece canlandırdığı karakterin görünümünü daha inandırıcı hale getirmeyi amaçladı.

Saçlarını Yeniden Boyatacak mı?

Peki Nurgül Yeşilçay saçlarını bundan sonra da beyaz mı bırakacak? Oyuncunun açıklamasına göre bu karar şimdilik yalnızca projeyle ilgili. Yönetmen Hilal Saral ile birlikte saçlarını boyatmama kararı aldıklarını söyleyen Yeşilçay çekimler tamamlandıktan sonra yeniden saçlarını boyatacağını belirtti.

Yani oyuncunun doğal görünümü kalıcı bir değişiklikten çok yeni rolü için yaptığı bir hazırlığın parçası.

İstanbul’un Kaosunu Hâlâ Seviyor

Yeşilçay röportajında yaşam tarzıyla ilgili merak edilenlere de değindi. Köy hayatına yönelmesinin İstanbul’dan uzaklaşmak istediği anlamına gelmediğini söyleyen oyuncu şehrin hareketli yaşamını sevdiğini dile getirdi.

Onu asıl yoran şeyin İstanbul’un kalabalığı değil giderek daha fazla “ambalajlanmış” bir hale gelmesi olduğunu ifade etti. Görünen o ki Nurgül Yeşilçay hem günlük hayatında hem oyunculuk kariyerinde kendisine iyi gelen seçimleri yapmaya devam ediyor. Şimdilik merak edilen ise “Ömür Usta”daki bu doğal görünümünün ekrana nasıl yansıyacağı.