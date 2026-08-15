Teoman Cihangir Sokaklarında Görüntülendi: Yazın Bitmesini Dört Gözle Bekliyor

Teoman Cihangir'de görüntülendi. Kendisini "Sonbahar adamı" olarak tanımlayan ünlü rockçı yazın bitmesini beklediğini söyledi.

Teoman Cihangir Sokaklarında Görüntülendi: Yazın Bitmesini Dört Gözle Bekliyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2026 09:20

Türk rock müziğinin kendine has tarzı, özgün sözleri ve sıra dışı yaşam stiliyle her daim adından söz ettiren efsane ismi Teoman İstanbul kültürünün ve sanat hayatının kalbinin attığı Cihangir sokaklarında objektiflere takıldı. Müziği kadar kendine özgü duruşu ve samimi açıklamalarıyla da tanınan usta sanatçı ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet ederek mevsimlerle ve kişisel ruh haliyle ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

Yaz Mevsiminin Bitmesini Sabırsızlıkla Bekliyorum

Sık sık vakit geçirdiği Cihangir'deki bir mekandan çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan 58 yaşındaki ünlü rockçı yaz sıcaklarından ve bunaltıcı havalardan pek de memnun olmadığını dile getirdi. Sıcak yaz günlerinin geride kalması için gün saydığını belirten Teoman melankolik ruh haline ve müzikal kimliğine göndermede bulunarak kendisini "Ben tam bir sonbahar adamıyım" sözleriyle tanımladı. Sonbahar mevsimine duyduğu özlemi içtenlikle dile getiren usta müzisyen serin havaların, yağan yağmurların ve dökülen yaprakların kendisine çok daha büyük bir ilham verdiğini vurguladı.

Aşk Hayatıyla İlgili Soruları Yanıtsız Bıraktı

Cihangir sokaklarında her zamanki rahat ve salaş tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı özel hayatına dair gelen sorular karşısında ise sessizliğini korumayı tercih etti. Magazin muhabirlerinin aşk hayatı ve özel ilişkileri hakkındaki ısrarlı sorularına tebessüm etmekle yetinen Teoman bu konuda konuşmak istemediğini belirterek soruları cevapsız bıraktı. Gazetecilere kolaylıklar diledikten sonra Cihangir'in tarihi ve dar sokaklarında gözden kaybolan usta sanatçı sonbaharın gelişiyle birlikte yeni projeler veya konserlerle hayranlarının karşısına çıkacağının da sinyallerini vermiş oldu.

Benzer Haberler
Şükran Ovalı Yeraltı Kadrosunda: Bozo'nun Eski Sevgilisini Canlandıracak Şükran Ovalı Yeraltı Kadrosunda: Bozo'nun Eski Sevgilisini Canlandıracak
Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı Adını Sır Gibi Sakladığı Sevgilisiyle Poz Verdi Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı Adını Sır Gibi Sakladığı Sevgilisiyle Poz Verdi
54 Yaşındaki Defne Samyeli Kızı Deren Talu ile Poz Verdi, Sosyal Medya Yıkıldı 54 Yaşındaki Defne Samyeli Kızı Deren Talu ile Poz Verdi, Sosyal Medya Yıkıldı
Caner Topçu Vefat Eden Arkadaşı İbrahim Yıldız'ı Unutmadı Caner Topçu Vefat Eden Arkadaşı İbrahim Yıldız'ı Unutmadı
Demet Özdemir Yeni Instagram Pozlarıyla Beğeni Topladı Demet Özdemir Yeni Instagram Pozlarıyla Beğeni Topladı
Kıvanç Tatlıtuğ'un Eşi Başak Dizer ve Oğlu Kurt Efe'nin Tatil Kareleri İlgi Gördü Kıvanç Tatlıtuğ'un Eşi Başak Dizer ve Oğlu Kurt Efe'nin Tatil Kareleri İlgi Gördü
ÇOK OKUNANLAR
Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor
  • 14-08-2026 10:35

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!
  • 13-08-2026 13:30

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı