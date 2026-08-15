Teoman Cihangir Sokaklarında Görüntülendi: Yazın Bitmesini Dört Gözle Bekliyor

Türk rock müziğinin kendine has tarzı, özgün sözleri ve sıra dışı yaşam stiliyle her daim adından söz ettiren efsane ismi Teoman İstanbul kültürünün ve sanat hayatının kalbinin attığı Cihangir sokaklarında objektiflere takıldı. Müziği kadar kendine özgü duruşu ve samimi açıklamalarıyla da tanınan usta sanatçı ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet ederek mevsimlerle ve kişisel ruh haliyle ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

Yaz Mevsiminin Bitmesini Sabırsızlıkla Bekliyorum

Sık sık vakit geçirdiği Cihangir'deki bir mekandan çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan 58 yaşındaki ünlü rockçı yaz sıcaklarından ve bunaltıcı havalardan pek de memnun olmadığını dile getirdi. Sıcak yaz günlerinin geride kalması için gün saydığını belirten Teoman melankolik ruh haline ve müzikal kimliğine göndermede bulunarak kendisini "Ben tam bir sonbahar adamıyım" sözleriyle tanımladı. Sonbahar mevsimine duyduğu özlemi içtenlikle dile getiren usta müzisyen serin havaların, yağan yağmurların ve dökülen yaprakların kendisine çok daha büyük bir ilham verdiğini vurguladı.

Aşk Hayatıyla İlgili Soruları Yanıtsız Bıraktı

Cihangir sokaklarında her zamanki rahat ve salaş tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı özel hayatına dair gelen sorular karşısında ise sessizliğini korumayı tercih etti. Magazin muhabirlerinin aşk hayatı ve özel ilişkileri hakkındaki ısrarlı sorularına tebessüm etmekle yetinen Teoman bu konuda konuşmak istemediğini belirterek soruları cevapsız bıraktı. Gazetecilere kolaylıklar diledikten sonra Cihangir'in tarihi ve dar sokaklarında gözden kaybolan usta sanatçı sonbaharın gelişiyle birlikte yeni projeler veya konserlerle hayranlarının karşısına çıkacağının da sinyallerini vermiş oldu.