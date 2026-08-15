Cansel Elçin'e Muhtemel Aşk Setinde Aile Sürprizi! Eşi ve Oğlu Seti Ziyaret Etti

Cansel Elçin'in Muhtemel Aşk setine eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve oğlu Atlas sürpriz ziyaret yaptı. Setten duygusal paylaşımlar geldi.

Cansel Elçin'e Muhtemel Aşk Setinde Aile Sürprizi! Eşi ve Oğlu Seti Ziyaret Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2026 09:50

Televizyon ekranlarının sevilen ve reyting rekortmeni yapımlarından SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Muhtemel Aşk setinde geçtiğimiz günlerde oldukça duygusal ve neşeli anlar yaşandı. Dizide canlandırdığı Levent Bartıner karakteriyle izleyicilerden büyük beğeni toplayan usta oyuncu Cansel Elçin çekimlerin tüm hızıyla devam ettiği yoğun set gününde hayatının en tatlı ve anlamlı sürpriziyle karşı karşıya kaldı.

Ailesi Sette Yalnız Bırakmadı

Başarılı oyuncu Cansel Elçin'i set ortamında ziyaret edenler kendisi gibi oyuncu olan eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve geçtiğimiz yıl kucaklarına aldıkları minik oğulları Atlas oldu. Yoğun çalışma temposu arasında ailesini karşısında görünce büyük bir mutluluk ve şaşkınlık yaşayan Elçin çekimlere verilen kısa arada eşi ve oğluyla vakit geçirerek moral depoladı. Setteki oyuncu arkadaşlarının ve teknik ekibin de yoğun ilgisiyle karşılaşan minik Atlas sevimli halleriyle kısa sürede setin neşesi ve ilgi odağı haline geldi.

6 Yıl Önce Hayal Bile Edemeyeceğim Şeyler...

Eşi ve oğluyla sette geçirdikleri o keyifli ve anlamlı anları ölümsüzleştiren Zeynep Tuğçe Bayat çektiği renkli kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Set yolculuğunu "Atlas ile babasının setine gidiyoruz" notuyla paylaşan güzel oyuncu eşi Cansel Elçin ile oğlunun birlikte çekilmiş duygusal bir fotoğrafına ise içini döktü. Bayat'ın "6 yıl önce hayal bile edemeyeceğim bazı şeyler..." şeklinde düştüğü duygu yüklü nota kısa sürede binlerce beğeni ve "Çok güzel bir ailesiniz", "Nazar değmesin" şeklinde tebrik yorumları yağdı.

2020 yılında görkemli ve sade bir törenle nikah masasına oturan oyuncu çift geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğulları Atlas ile mutlu evliliklerini taçlandırmıştı. Çiftin sette çekilen bu samimi ve sıcak kareleri magazin dünyasında ve sosyal medyada günün en çok konuşulan ve beğenilen haberleri arasında yerini aldı.

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