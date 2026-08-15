Ece Seçkin'den Hayranlarını Üzen Haber! Tüm Konserlerini İptal Etti

4 aylık hamile olduğu öne sürülen Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti. "Yüzde 100'ümü veremeyeceğim" diyen sanatçı sahnelerden ara alıyor.

Ece Seçkin'den Hayranlarını Üzen Haber! Tüm Konserlerini İptal Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2026 10:30

Türk pop müziğinin en hareketli, enerjik ve başarılı isimlerinden Ece Seçkin son dönemde özel hayatı ve iddialı sahne performanslarıyla gündemden düşmüyordu. 2021 yılında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile görkemli bir törenle dünyaevine giren güzel şarkıcı hakkında geçtiğimiz günlerde 4 aylık hamile olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Anne olmaya hazırlandığı konuşulan ve doktorunun uçakla seyahat etmesine yasak getirdiği öne sürülen ünlü popçu hamilelik iddiaları karşısında sessizliğini korusa da radikal bir karar alarak hayranlarını şaşırttı.

Doktor Tarafından Özel Süreç Hassasiyeti: Sahneye Ara Veriyor

Hakkındaki iddialara doğrudan bir açıklama yapmayan Ece Seçkin peş peşe aldığı kararlarla tüm yaz konserlerini ve sahne takvimini iptal ettiğini duyurdu. Sanatçının ekibi ve menajerlik şirketi tarafından yapılan resmi açıklamada bu kararın bir sağlık sorunundan ziyade bu özel dönemin huzurlu geçmesi için alındığı vurgulandı. Yapılan kamuoyu duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Sanatçımızın herhangi bir sağlık sorunu bulunmamakta olup bu karar tamamen söz konusu dönemi en konforlu ve huzurlu şekilde geçirebilmesi amacıyla alınmıştır. Bu doğrultuda Ece Seçkin sahne çalışmalarına bir süre ara verecektir."

"yüzde 100'ümü Veremeyeceğim Açıkhava Konserlerine Ara Veriyorum"

Ekibinin yaptığı bu resmi duyuruyu kendi kişisel sosyal medya hesabından da paylaşan Ece Seçkin hayranlarına ve müzikseverlere yönelik samimi bir mesaj kaleme aldı. Sahnede her zaman yüksek enerjisi ve zorlu dans koreografileriyle tanınan güzel sanatçı iptal kararıyla ilgili şu sözlerle takipçilerine seslendi:

"Seyircilerimin her konserimde bir öncekinden daha büyük bir show izlemeyi hak ettiği inancıyla %100'ümü veremeyeceğimi düşündüğüm açıkhava konserlerimize bu senelik ara veriyoruz. Daha tempolu, daha güçlü ve dans dolu nice performanslarımızla buluşmak üzere. Anlayışınız için teşekkürler."

Her ne kadar hamileliğini resmi olarak ilan etmese de doktorunun seyahat kısıtlaması uyarısı ve konforlu dönem açıklamaları iddiaların doğruluğunu güçlendirdi. Hayranları ise sosyal medya üzerinden güzel şarkıcıya anlayış ve tebrik mesajları yağdırdı.

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