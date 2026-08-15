Sera Kutlubey Hamal Dizisinde! İşte Canlandıracağı Karakter

Sera Kutlubey atv'nin iddialı dizisi Hamal'ın kadrosuna katıldı. Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in başrolde olduğu dizide 'Melez' rolünü canlandıracak.

Sera Kutlubey Hamal Dizisinde! İşte Canlandıracağı Karakter
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2026 11:22

Yeni yayın dönemine damga vurmaya hazırlanan ve dizi severlerin merakla beklediği atv'nin iddialı yapımı Hamal dev oyuncu kadrosunu güçlendirmeye tüm hızıyla devam ediyor. Eylül ayında sete çıkması planlanan ve ön hazırlık çalışmaları yoğun bir tempoyla sürdürülen dizinin kadrosuna başarılı ve güzel oyuncu Sera Kutlubey dahil oldu.

Yıldızlar Geçidi Gibi Kadro!

KYN Yapım imzasını taşıyan projenin başrollerini Türk televizyon dünyasının usta ve sevilen isimleri Oktay Kaynarca (Kemal), Fahriye Evcen (Hayat) ve Caner Cindoruk (Egemen) paylaşıyor.

Yapımcılığının yanı sıra özgün hikayesi de usta oyuncu Oktay Kaynarca'ya ait olan Hamal güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden sezonun en çok konuşulan projeleri arasında yerini aldı.

Dizinin zengin oyuncu kadrosunda ayrıca Erdal Özyağcılar (Derviş), Burak Tozkoparan (Tekin), Sarp Akkaya (Falke), Yiğit Uçan (Esfender), Yasemin Yazıcı (Hilal), Zeynep Kankonde (Varmısın Adile), Hakan Karsak (Bülbül Yusuf) ve İpek Erdem (Afet) gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.

Melez Karakteriyle Ekrana Dönüyor

Kefaretin bedelini sürükleyici sırları ve imkansız bir aşk hikâyesini etkileyici bir dille ekrana taşıyacak olan dizide Sera Kutlubey Melez karakterine hayat verecek. Büyüleyici oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kutlubey'in dizideki rolü ve hikayeye katacağı heyecan şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu.

Eylül ayında motor diyecek olan ve iddialı senaryosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan Hamal yeni sezonda atv ekranlarında seyirciyle buluşacak.

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