Mert Ramazan Demir'den Bomba Dönüş! Susuz Yaz Dizisiyle Prensipte Anlaştı

Mert Ramazan Demir, Ay Yapım imzalı Susuz Yaz dizisiyle ekranlara dönüyor. Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dizide Kaan Urgancıoğlu'na da teklif gitti.

Mert Ramazan Demir'den Bomba Dönüş! Susuz Yaz Dizisiyle Prensipte Anlaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2026 12:00

Türk edebiyatının ve sinemasının en önemli klasikleri arasında yer alan Necati Cumalı'nın ölümsüz eseri Susuz Yaz dev bir yapımla televizyon ekranlarına uyarlanıyor. Ay Yapım imzası taşıyan hazırlık çalışmaları ve oyuncu görüşmeleri tüm hızıyla devam eden yeni dizi projesi için sektör kulislerini hareketlendiren bomba bir iddia ortaya atıldı. Kulislerden sızan bilgilere göre son dönemin en popüler ve başarılı genç oyuncularından Mert Ramazan Demir ile projede yer alması için prensipte el sıkışıldı.

Yusuf Pirhasan Ve Sema Ergenekon İmzalı Dev Kadro

Aylardır üzerinde titizlikle çalışılan dev projenin mutfağındaki isimler de en az oyuncu kadrosu kadar dikkat çekiyor. Başarılı projelere imza atan usta yönetmen Yusuf Pirhasan'ın yönetmen koltuğunda oturacağı Susuz Yaz'ın senaryosunu ise ülkemizin en başarılı senaristlerinden Sema Ergenekon kaleme alıyor.

Efsanevi uyarlamada Mert Ramazan Demir sinema geçmişinde Ulvi Doğan'ın hayat verdiği iki kardeşten biri olan Hasan karakterini canlandıracak.

Bahar Rolü İçin Arayış Sürüyor Kaan Urgancıoğlu'na Dev Teklif!

Hazırlıkların büyük bir gizlilik ve titizlikle sürdürüldüğü dizide Hasan karakterinin eşi Bahar rolü için cast çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yapım ekibinin Bahar karakteri için birçok yeni yüzün yanı sıra tanınmış ve başarılı kadın oyuncularla da deneme çekimleri yaptığı öğrenildi.

Öte yandan kulislerde konuşulan en heyecan verici iddialardan biri de Hasan'ın abisi Osman karakteri için usta oyuncu Kaan Urgancıoğlu'na teklif götürüldüğü yönünde. Adana'nın mistik ve etkileyici atmosferinde çekilmesi planlanan Susuz Yaz'ın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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