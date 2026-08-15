Burak Özçivit'li Güneşin Doğduğu Yer Sete Çıktı! İlk Video Sosyal Medyayı Salladı

Yeni yayın dönemine damga vurmaya hazırlanan televizyon dünyasında dev bir proje daha motor dedi! Türk dizi sektörünün önde gelen dev yapım şirketlerinden TIMS&B Productions imzası taşıyan ve yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan iddialı yapım Güneşin Doğduğu Yer'in çekimleri resmen başladı. Yayınlandığı her dönemde reyting rekorları kıran projelere imza atan şirket, bu kez de görkemli prodüksiyonu ve sürükleyici hikayesiyle ekran başındakileri büyülemeye hazırlanıyor.

Dev Kadro Ve Büyüleyici Prodüksiyon!

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı TIMS&B imzalı Güneşin Doğduğu Yer dizisi sete çıktı! Çekimleri başlayan iddialı yapım atv'de yayınlanacak. pic.twitter.com/x3CTBqkfTl — Gecce.com (@geccecom) August 15, 2026

Büyük bir merakla beklenen Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yapımcılığını sektörün deneyimli isimleri Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Güçlü kalemlerin yer aldığı dizinin senaryosunu Yıldız Tunç kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise başarılarıyla adlarından söz ettiren Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali birlikte oturuyor. Güçlü yaratıcı ekibi dikkat çekici senaryosu ve görkemli prodüksiyonuyla şimdiden sezonun en çok konuşulan işleri arasında gösterilen projeden başrol oyuncusu Burak Özçivit'in yer aldığı çok özel bir tanıtım videosu paylaşıldı.

Burak Özçivit Kenan Kozan Karakteriyle Ekranlara Dönüyor!

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı TIMS&B imzalı Güneşin Doğduğu Yer dizisi sete çıktı! Çekimleri başlayan iddialı yapım atv'de yayınlanacak. pic.twitter.com/x3CTBqkfTl — Gecce.com (@geccecom) August 15, 2026

Dizide Kenan Kozan karakterine hayat verecek olan başarılı ve karizmatik oyuncu Burak Özçivit projenin adının yazılı olduğu klaketle kamera karşısına geçti. Özçivit'in yer aldığı bu özel video paylaşımıyla birlikte Güneşin Doğduğu Yer'in çekimlerinin resmen başladığı tüm dizi tutkunlarına müjdelendi. Yakışıklı oyuncunun klaketli pozu kısa sürede sosyal medyada fırtınalar koparırken hayranlarından binlerce beğeni ve "Yeni sezonda sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde destek mesajları yağdı.

Almanya'dan Adana'ya Uzanan Sürükleyici Bir Hikaye!

Hikaye örgüsüyle de dikkatleri üzerine çeken dizi izleyicileri coğrafyalar arası bir duygu yolculuğuna çıkaracak. Çekimleri Almanya'da başlayıp Adana'nın sert, köklü ve tutkulu dünyasında devam edecek olan Güneşin Doğduğu Yer etkileyici görsel atmosferi, çarpıcı insan hikayeleri ve dev oyuncu kadrosuyla yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.