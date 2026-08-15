Fahriye Evcen'den Sosyal Medyayı Sallayan Tatil Kareleri! Fit Fiziğiyle Büyüledi

İki çocuk annesi Fahriye Evcen'in tatil paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncunun fit ve formda hali beğeni rekorları kırdı.

Fahriye Evcen'den Sosyal Medyayı Sallayan Tatil Kareleri! Fit Fiziğiyle Büyüledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2026 10:10

Türk televizyon ve sinema dünyasının en popüler, en beğenilen isimleri arasında yer alan başarılı ve güzel oyuncu Fahriye Evcen sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla bir kez daha magazin gündemine damga vurmayı başardı. Uzun bir süredir yeni projelerine ara vererek tüm zamanını ve ilgisini ailesine çocuklarının gelişimine ayıran ünlü isim, tatil pozlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

13 Milyonluk Hesabından İddialı Paylaşımlar

Instagram platformunda 13 milyonu aşan devasa bir takipçi kitlesine sahip olan Fahriye Evcen yaz tatilinden keyifli anları ve renkli kareleri peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu. Ege ve Akdeniz'in büyüleyici atmosferinde tatilini sürdüren güzel oyuncu doğal güzelliği, şık plaj tarzı ve kendinden emin duruşuyla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fotoğraflardaki neşeli ve huzurlu halleri gözlerden kaçmayan Evcen adeta yaz mevsiminin enerjisini ekran başındakilere hissettirdi.

Fit Fiziği Ve Formda Haliyle Yorum Yağmuruna Tutuldu

Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bu evlilikten Karan ile Kerem adında iki erkek çocuğu bulunan iki çocuk annesi Evcen fit ve iddialı fiziğiyle adeta yıllara meydan okudu. Doğum süreçlerinin ardından sağlıklı yaşam tarzından, spor rutinlerinden ve düzenli beslenmesinden asla ödün vermediğini her fırsatta kanıtlayan tescilli güzel kusursuz görünümüyle takipçilerinden ve hayranlarından tam not aldı.

Kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum rekoru kıran paylaşımların altına sosyal medya kullanıcıları adeta akın etti. Ünlü oyuncunun fotoğraf karesinin altına hayranları ve yakın dostları tarafından "İki çocuk annesi olduğuna inanmak imkansız", "Güzelliğin ve zarafetin adresi", "Nazar değmesin yine büyüledin" şeklinde binlerce övgü dolu mesaj yazıldı. Sosyal medyada fırtınalar koparan bu tatil fotoğrafları günün en çok konuşulan magazin içeriklerinden biri olmayı başardı.

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