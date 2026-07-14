90'lar Ruhundan Sezen Aksu Klasiğine: Aybüke Albere Çakkıdı ile Pop Dünyasını Sallamaya Geliyor!

Aybüke Albere, Sezen Aksu imzalı Kenan Doğulu hiti Çakkıdı'yı Mustafa Ceceli aranjesiyle yeniden yorumladı. Albere "Kazandığımı işime yatırıyorum" dedi.

90'lar Ruhundan Sezen Aksu Klasiğine: Aybüke Albere Çakkıdı ile Pop Dünyasını Sallamaya Geliyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-07-2026 10:32

Türk pop müziğinde yakaladığı çabasız enerji, güçlü vokali ve ardı ardına imza attığı vizyoner projeleriyle son dönemin en çok konuşulan figürlerinden biri olan Aybüke Albere müzikal yolculuğunda vites yükseltiyor. Sözü ve müziği Kalben imzalı Hediye'nin ardından Yonca Evcimik ile 90'lı yılların hafızalarına kazınan Tatlı Kaçık'ı yeniden canlandıran Albere şimdi de Türk pop tarihinin en dinamik hitlerinden birine el atıyor: Kenan Doğulu'nun efsaneleşen hiti Çakkıdı!

Popüler kültürün tozlu sayfalarını modern dokunuşlarla bugüne taşıyan güzel şarkıcının bu son hamlesi dijital müzik listelerinde ve magazin bloglarında dakikalar içinde en çok konuşulan manşetlerin zirvesine yerleşti.

Sezen Aksu İmzalı Kült Hit Mustafa Ceceli Dokunuşuyla Yeniden Hayatta!

Sözü ve müziği Türk popunun kalbi Sezen Aksu'ya ait olan ve çıktığı dönemi kasıp kavuran Çakkıdı, Aybüke Albere'nin kendine has, yüksek enerjili ve modern yorumuyla küllerinden doğuyor. Şarkının yeni nesil sound'unu ise müzik dünyasının dahi aranjörü Mustafa Ceceli üstlendi. Modern ve dans pistlerini hareketlendirecek bir düzenlemeyle hazırlanan şarkının görsel dünyası da en az ritmi kadar iddialı. Klip sektörün başarılı yönetmenlerinden Ecem Gündoğdu'nun estetik gözüyle kameralara yansıtıldı.

"İzmir'den Tek Başıma Geldim Kazandığımı İşime Yatırıyorum"

Pop dünyasının şöhret akımlarına inat tamamen emeğe ve sanata yatırım yaptığını belirten Aybüke Albere, İzmir'den İstanbul'a uzanan ilham verici kariyer yolculuğunu ve dik duruşunu şu sözlerle özetliyor:

"Sahneden kazandığımı işime yatırıyorum. Bugüne kadar ne kazandıysam iyi şarkılar, iyi klipler ve iyi aranjörlerle çalışmak için harcadım. Tek başıma İzmir'den İstanbul'a geldim ve tek amacım işimle kendimden söz ettirmek."

Güçlü repertuvar seçimiyle Türk pop müziğinin zamansız klasiklerini yeni nesil dinleyicilerle buluşturan Albere dijital platformlardaki yüksek etkileşim oranları ve iddialı vizyonuyla müzik dünyasında kalıcı bir imza bırakmaya kararlı.

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