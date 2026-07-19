Tekir'den Çağlar Ökten'e Olay Gönderme! Seda Sayan Dondu

Seda Sayan'ın konser öncesi kulisinde yaşanan eğlenceli an geceye damga vurdu. Tekir'in Çağlar Ökten'e yaptığı "imdat" işareti sosyal medyada viral oldu.

Tekir'den Çağlar Ökten'e Olay Gönderme! Seda Sayan Dondu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2026 22:00

Seda Sayan yine gündem olmayı başardı ama bu kez sadece açıklamalarıyla değil sahne öncesi yaşanan eğlenceli bir anla da dikkat çekti. Ünlü şarkıcı Etiler'de sahne alan Tekir'in konserine konuk oldu. Kuliste gazetecilerle sohbet eden Seda Sayan'a eşi Çağlar Ökten de eşlik etti. Ancak asıl konuşulan Tekir'in sohbet sırasında yaptığı esprili el hareketi oldu.

Seda Sayan'ın Kuralları Yine Gündemdeydi

Aslında son haftalarda Seda Sayan'ın adı daha çok evlilikle ilgili yaptığı açıklamalarla anılıyor. Özellikle "Kocam bensiz tatile gidemez" sözleri uzun süre konuşulmuş sosyal medyada da farklı yorumlar almıştı. Kimileri bu yaklaşımı romantik bulurken kimileri ise fazla katı olduğunu savunmuştu.

Bununla da yetinmeyen Seda Sayan daha sonra "Evliysen eşinin bekar arkadaşını eve sokmayacaksın" diyerek yine dikkat çeken bir çıkış yapmıştı. Doğal olarak bu sözler de magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

Kuliste Kahkaha Attıran Anlar Yaşandı

Bu kez ise gündem bambaşkaydı. Tekir'in konseri öncesinde kuliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten oldukça neşeliydi. Sohbet sırasında gazeteciler sorularını Çağlar Ökten'e yöneltirken Tekir araya girerek esprili bir çıkış yaptı.

Çağlar Ökten'e dönüp "Abi istersen işaret yapabilirsin" diyen Tekir, ardından da "İmdat, tehlike altındayım" anlamına gelen el hareketini yaptı. O anlar hem kuliste kahkahalara neden oldu hem de kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

Sahne Performansı Büyük İlgi Gördü

Kuliste yaşanan eğlenceli anların ardından Seda Sayan ve Tekir sahneye çıktı. Birlikte seslendirdikleri Yıkamazlar Beni şarkısıyla dinleyicilere keyifli dakikalar yaşatan ikili, gece boyunca büyük alkış aldı.

Özellikle kuliste yaşanan o kısa ama eğlenceli diyalog konserin önüne geçerek gecenin en çok konuşulan anı oldu. Sosyal medyada peş peşe paylaşılan görüntüler için kullanıcılar "Tekir bombayı patlattı" ve "Çağlar Ökten'in yüz ifadesi her şeyi anlattı" yorumları yaptı. Böylece Seda Sayan yine hem açıklamaları hem de sahne arkası görüntüleriyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

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