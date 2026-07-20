İsmail Yüksek'in Düğünündeki Gelinlik Krizi Kızılcık Şerbeti Senaryosunu Aratmadı!

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın yetenekli futbolcusu İsmail Yüksek mimar sevgilisi Esen Matraş'la görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Seçkin konukların yer aldığı ve ikramlarıyla uzun süre konuşulan masal gibi düğüne gelin Esen Matraş'ın son dakika değişen gelinlik tercihi damga vurdu.

Sosyal medyayı sallayan ve kısa sürede magazin gündeminin zirvesine yerleşen detaylar popüler ekran fenomeni Kızılcık Şerbeti dizisindeki unutulmaz sahneleri akıllara getirdi.

Straplez Gelinlik Rafa Kalktı İki Ayrı Uzun Kollu Model Tercih Edildi!

Düğün öncesinde Esen Matraş'ın saç ve makyaj provalarında görülen straplez açık gelinlik modeli sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Ancak düğün anında gelinliğin tamamen değiştiği görüldü.

Aile Müdahalesi İddiası

Sosyal medyada hızla yayılan haberlere göre İsmail Yüksek'in ailesinin gelinlik modeline müdahale ettiği ve daha muhafazakar bir tarz istedikleri iddia edildi.

İki Farklı Tasarım

Güzel gelin Esen Matraş düğün gecesinde ilk sızan model yerine iki ayrı uzun kollu ve kapalı gelinlik tasarımıyla boy gösterdi. İsmail Yüksek'in ailesinin paylaştığı fotoğraflarda da bu yeni tercihler dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti Doğa Gerçek Oldu!

Yaşanan bu son dakika gelinlik değişimi rekorlar kıran Kızılcık Şerbeti dizisindeki Doğa karakterinin hikayesini akıllara getirdi. Dizide de Doğa gelinlik alışverişi sırasında Fatih'in annesi Pembe ve görümcesi Nursema'nın müdahalesiyle karşılaşmış hayalindeki açık modeli giyemeyip kapalı ve uzun kollu bir gelinlik tercih etmek durumunda kalmıştı.

Gerçek hayatta yaşanan bu olay dizinin senaryosuyla birebir örtüşünce dijital dünyada adeta bir yorum yağmuru başladı. Kullanıcılar "Pembe Hanım düğüne sızmış", "Kızılcık Şerbeti yerli ve milli oldu" gibi esprili paylaşımlarla olayı trend listelerine taşıdı.

Futbol sahalarının yıldızı İsmail Yüksek ve mimar eşi Esen Matraş konuşulmaya devam eden bu olaylı ve görkemli düğünleriyle popüler dünyasının en çok etkileşim alan başlıklarından biri oldu.