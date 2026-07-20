Bodrum'dan Kıbrıs'a Uçan Şehirlerarası Sahne Fırtınası! Sıla Rekora Koşuyor!

Türk pop müziğinin dev kadın vokali, söz yazarı ve zamansız ikonu Sıla yaz sezonunun en yoğun konser maratonlarından birine imza atıyor. Sahne temposunu bir an olsun düşürmeyen usta sanatçı adeta şehirlerarası bir müzik mekik diplomasisi yürüterek dinleyicilerini büyülemeye devam ediyor.

Cuma akşamı Bodrum'un en prestijli adreslerinden birinde büyüleyici bir akşam yaşatan Sıla hiç vakit kaybetmeden ertesi gün İzmir aktarmasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçtu. Yorgunluk nedir bilmeyen sanatçı akşam saatlerinde bu kez Kıbrıs sahnesinde sevenlerinin karşısına çıktı.

Bodrum Sahnesinde Yanımda Uyu Sürprizi!

Sıla'nın Bodrum konserindeki en dikkat çeken ve heyecan yaratan anı ise repertuvarına eklediği yeni eseri oldu. Geçtiğimiz günlerde Yunan müziğinin star ismi Konstantinos Argiros ile gerçekleştirdiği düetle hem Türkiye hem de Yunanistan müzik listelerini sallayan güzel sanatçı şarkının Türkçe versiyonu olan Yanımda Uyu'yu ilk kez tek başına canlı seslendirdi.

Sözler Yine Sıla İmzalı

Kendi kaleminden dökülen duygu yüklü sözlerle şarkıyı konser repertuvarına dahil eden Sıla'nın bu performansı Bodrum gecesine damga vurdu.

Açık Havada Dev Koro

Dinleyicilerin şarkıyı daha ilk canlı dinleyişlerinde hep bir ağızdan seslendirmesi ve dev bir koro oluşturması gecenin en çok alkış alan ve duygusal anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Kıbrıs'ta Aralıksız Müzik Ziyafeti

Bodrum'daki alkış tufanının hemen ardından rotayı Yavru Vatan'a çeviren Sıla Kıbrıs sahnesinde de binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı. Peş peşe verdiği kapalı gişe konserlerle yaz turnesinin en güçlü halkalarını oluşturan pop kraliçesi çabasız zarafeti ve sahne karizmasıyla hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada haftanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.