ODTÜ Mezuniyetinde Beklenmedik Protesto! Athena Ve Rektör Fotoğrafı Öğrencileri Kızdırdı!

ODTÜ mezuniyetinde sahne alan Athena ODTÜ Rektörü ile fotoğraf çektirince öğrencilerin protestosuyla karşılaştı. Şaşıran Gökhan'a kardeşi Hakan durumu anlattı.

ODTÜ Mezuniyetinde Beklenmedik Protesto! Athena Ve Rektör Fotoğrafı Öğrencileri Kızdırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-07-2026 14:33

Türkiye'nin en köklü ve özgürlükçü gelenekleriyle bilinen yükseköğretim kurumlarından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreninde bu yıl hem coşku hem de yüksek sesli protestolar bir arada yaşandı.

Her yıl renkli ve eleştirel pankartlarıyla Türkiye gündemine damga vuran ODTÜ mezuniyetinde bu kez sahne alan ünlü rock grubu Athena hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Tören öncesinde ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil ile poz veren grup üyeleri öğrencilerin hedefi oldu.

Plastik Sandalyeler Havaya Kalktı: Rektöre Protesto Yağmuru!

Mezuniyet töreninde konuşma yapmak üzere sahneye çıkan Rektör Ahmet Yozgatlıgil öğrencilerin sert protestosuyla karşılaştı.

Sandalyeli Tepki

 

Rektörün konuşması esnasında tören alanındaki binlerce öğrenci yanlarında bulunan plastik sandalyeleri havaya kaldırarak rektör yönetimine karşı tepkilerini sembolik ve toplu bir şekilde gösterdi.

Athena da Nasibini Aldı

Rektör Yozgatlıgil'le konser öncesinde fotoğraf çektiren Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz sahneye çıktığında öğrencilerin ıslık ve protestolarıyla karşılaştı.

Gökhan Özoğuz Anlayamadı Kardeşi Hakan Yetişti!

Sahnedeki protestolar karşısında ilk etapta öğrencilerin kendisine ve gruba neden tepki gösterdiğini kavrayamayan ve kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Gökhan Özoğuz'un yardımına ikiz kardeşi ve grup arkadaşı Hakan Özoğuz yetişti. Durumu kardeşine özetleyen Hakan Özoğuz'un uyarısıyla olay anlaşılırken yaşanan bu anlar mezuniyet alanındaki cep telefonları kameralarına yansıyarak sosyal medyada hızla yayıldı.

ODTÜ'nün kendine has politik ve eleştirel atmosferinden nasibini alan ünlü rock grubu ve rektörlük yönetimi bu beklenmedik mezuniyet olayıyla dijital medyanın ve haber kanallarının en çok konuşulan başlıkları arasındaki yerini aldı.

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