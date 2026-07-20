Kıbrıs'ta Çekimleri Başlayan İnsanlar Dizisinden İlk Detaylar Geldi!

Dijital yayıncılığın dev ismi Warner Bros. Discovery'nin premium platformu HBO Max Türkiye pazarı için hazırladığı en iddialı yerli yapımlarından biri olan İnsanlar dizisini duyurdu. Aylardır titizlikle yürütülen yoğun hazırlık sürecinin ardından çekim bayrağını Kıbrıs'ta açan dizi hem kamera arkasındaki usta isimleri hem de parıltılı oyuncu kadrosuyla sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını MGX'in üstlendiği projenin dümenci koltuğunda sinema dünyasının en saygın organizasyonlarından biri olan 76. Berlin Film Festivali (Berlinale)'nde Jüri Büyük Ödülü (Gümüş Ayı) kazanarak göğsümüzü kabartan usta yönetmen Emin Alper oturuyor. Proje tasarımı Hakan Bonomo senaryosu Milay Ezengin imzası taşıyan yapımın büyüleyici atmosferini ise görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ve sanat yönetmeni Deniz Kobanbay inşa ediyor.

Lüks Bir Sitede Başlayan Sınıf Ve Vicdan Savaşı

İzleyiciyi her bir karakter üzerinden derin bir vicdan ve toplumsal adalet sorgulamasına sürükleyecek olan İnsanlar dışarıdan kusursuz görünen dünyaların arkasındaki karanlık çatışmaları mercek altına alıyor.

Gizemli Ölüm Ve Çözülme

Dışarıdan bakıldığında gıpta ile bakılan dört kişilik bir aile yaz tatili için adım attıkları lüks sitede ansızın gelişen olaylarla sarsılır.

Ayrıcalık Ve Bastırılan Korkular

Sitede görev yapan işçilerden birinin şüpheli ve gizemli ölümünün ardından site sakinleri ile işçiler arasında sınıf, ayrıcalık ve vicdan odaklı soğuk bir savaş patlak verir. Huzurlu görünen bu tatil cenneti herkesin kendi içsel korkularıyla yüzleştiği sert bir hesaplaşma alanına dönüşecektir.

Burcu Biricik Ve İpek Bilgin'li Dev Kadro!

Oyunculuk performanslarıyla seyirciyi ekrana kilitleyecek olan dizinin zengin ve güçlü kadrosunda Türk televizyon ve sinemasının dev isimleri buluştu: Burcu Biricik, Alican Yücesoy, Serra Arıtürk, Özgürcan Çevik, İpek Bilgin, Musab Ekici, Cansu Diktaş, Serkan Taştemur, Meriç Rakalar, Ufkum Kalaoğlu, Taylan Meydan, Nana Stambolishvili, Ümit Beste Kargın, Lara Lou Tonka ve Teoman Akı.

Kıbrıs'ın eşsiz coğrafyasında geçen bu gerilimli tatil ve sınıf çatışması hikayesi iddialı reji anlayışı ve HBO Original kalitesiyle dijital yayın dünyasında yılın en çok konuşulacak yapımları arasına adını şimdiden yazdırdı.