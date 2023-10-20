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Tek başına çiftlik işleten genç çiftçi sosyal medyada fenomen haline geldi

Yaşıtlarından çok farklı bir hayat seçen genç çiftçi sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Liseden mezun olduktan sonra köye yerleşen ve doğa sevgisi sayesinde hayvan bakımıyla ilgilenen Nida Elif Selci'nin takipçileri her geçen gün artıyor.

Tek başına çiftlik işleten genç çiftçi sosyal medyada fenomen haline geldi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 15:54

Genç yaşta bir karar vermek ve yeni bir yaşam tarzına adım atmak, bazen büyük cesaret gerektirir. 20 yaşındaki Nida Elif Selci, bu cesareti gösteren genç bir çiftçi olarak karşımıza çıkıyor. Gelibolu Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hemşire Yardımcılığı Bölümü mezunu olan Selci, ailesine destek olma arzusu ve doğa sevgisiyle dolu bir şekilde köyünde çiftçilik yapmaya karar verdi.

Selci, tam burslu bir fakülte kazandığı halde, ailesinin yanında olma isteği onu eğitimini terk etmeye yönlendirdi. Ailesinin tarım işlerine destek olmak amacıyla köylerine döndüler. Burada dedesinden kalma traktörle tarım işlerine el atan Nida Elif Selci, ailesinin en büyük yardımcısı oldu.

Köyde geçirdiği zaman içinde kendi adına bir sosyal medya hesabı açan Selci, köy hayatını ve tarımı paylaşmaya başladı. Bu çaba ve tutku, kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi kazanmasını sağladı. 101 bin takipçiye ulaşarak "fenomen çiftçi" haline gelen Selci, tarım fuarlarına, toplantılara ve televizyon programlarına davet edilmeye başlandı.

Nida Elif Selci, gelecekte büyük bir süt çiftliği kurmayı hayal ediyor. Tarla ve sebze üretimi yaparak kendi çiftliğini büyütmeyi hedefliyor. Köyde yaşayanlardan bazıları Selci'yi takdir ederken, bazıları ise onun tarlayı nasıl işleyeceğini sorgulasa da, genç çiftçi babasından öğrendiklerini yenilere ekleyerek çiftçiliğini sürdürme kararlılığını gösteriyor.

Nida Elif Selci'nin hikayesi, gençlerin hayallerini gerçekleştirebileceklerini ve geleneksel yaşam tarzlarını sürdürebileceklerini gösteriyor. Selci, doğaya olan sevgisi ve azmiyle ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

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