Techno'nun parlayan yıldızları İstanbul'a geliyor!

Tataki & Pantheon gibi şaheserleriyle günümüz Techno müziğine büyük heyecan ve farklı ritimler getiren, dünyanın her yerinde en önemli festivallerde yer alan Techno'nun parlayan yıldızı ve prensi ARGY!

The Mirage isimli harika eseriyle kalitesini belli eden, son zamanların yükselen ismi Agents Of Time, Daleko isimli sıradışı parçası ve sıradışı tarzıyla ciddi bir hayran kitlesi olan Skazi Asher Swissa ve gecenin rengi olacak Paige!

Şirketin kurucusu Tayfun İkan'ın yönetiminde, Minor+ organizasyonu ve Majör+ prodüksiyonu ile 5 Mayıs ORA ARENA'da yılın en iyi etkinliği olacak!

Afterlife tarzı konseptleri görmek ve yaşamak isteyenler sahne ve ışık gösterilerinde büyük show'a hazır olmalı!